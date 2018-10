Zeman pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR ocenil osobnosti

Rad Bieleho leva dostali in memoriam prvorepublikoví generáli Josef Bílý, Stanislav Čeček a Karel Husárek, bojovník proti nacizmu Jan Gajdoš a predseda troch česko-slovenských vlád Antonín Švehla.

Praha 28. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko-Slovenska udelil v nedeľu na Pražskom hrade štátne vyznamenania desiatkam osobností vrátane generálov, politikov, vedcov, športovcov či umelcov. Vo svojom úvodnom prejave sa ohliadol za dejinami republiky a vyslovil sa i k súčasnej situácii.



Informovali o tom spravodajské portály Novinky.cz a iDNES.cz.



Rad Bieleho leva dostali in memoriam prvorepublikoví generáli Josef Bílý, Stanislav Čeček a Karel Husárek, bojovník proti nacizmu Jan Gajdoš a predseda troch česko-slovenských vlád Antonín Švehla. Rovnaké ocenenie si prebral i účastník protiokupačnéhoho vysielania v roku 1968 Karel Lánský.



Rad T. G. Masaryka bol udelený in memoriam lekárovi, popularizátorovi endokrinológie a autorovi vyše 200 odborných publikácií Rajkovi Dolečekovi a osobne si ho prebral expert na očnú imunológiu Martin Filipec.



Medailu za hrdinstvo udelil Zeman posmrtne trojici českých vojakov, ktorí v auguste zahynuli pri útoku samovražedného útočníka v Afganistane - Kamilovi Benešovi, Martinovi Marcinovi a Patrikovi Štěpánkovi. Medailu si osobne prevzala Darina Nešporová, učiteľka materskej školy, ktorá zachránila tri ľudské životy.



Medailu za zásluhy dostali takmer tri desiatky osobností, napr. futbalista Petr Čech, spevák Michal David, spevák Ondřej Hejma, herec Jiří Krampol, tenistka Petra Kvitová, športovkyňa Ester Ledecká, politológ Zdeněk Zbořil, podnikateľ Jaroslav Strnad, botanik Václav Větvička či vedec Karel Kolomazník.



Na slávnostnom podujatí bol prítomný aj slovenský prezident Andrej Kiska. Na úvod na rozdiel od minulých rokov zaznela tento raz po štátnej hymne Českej republiky aj hymna slovenská. Slávnostný večer spestrilo vystúpenie opernej speváčky Evy Urbanovej, ktorá zaspievala áriu z opery Libuše od Bedřicha Smetany.



Zeman sa už dopoludnia na vojenskej prehliadke zmienil, že do Vladislavskej sály Pražského hradu bude dopravená šabľa Milana Rastislava Štefánika, prvého ministra obrany samostatného Česko-Slovenského štátu.