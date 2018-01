Zeman prijal pozvanie na televízne duely s Jiřím Drahošom

Podľa Ovčáčka sa Zeman v druhom kole chystá v kampani zamerať hlavne na televízne duely, hoci pôvodne akékoľvek televízne diskusie odmietal.

Praha 15. januára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijal pozvanie televízií Nova, Barrandov, Prima a ČT, kde sa pred druhým kolom prezidentských volieb zúčastní duelu so svojím protikandidátom Jiřím Drahošom. Informoval o tom na Twitteri prezidentov hovorca Jiří Ovčáček.



"Pán prezident prijal ponuku týchto televíznych staníc zúčastniť sa na dueloch s Jiřím Drahošom: NOVA, BARRANDOV, PRIMA a ČT," napísal na Twitteri Ovčáček.



Podľa Ovčáčka sa Zeman v druhom kole chystá v kampani zamerať hlavne na televízne duely, hoci pôvodne akékoľvek televízne diskusie odmietal, napísal internetový server Lidovky.cz.



V piatkovom a sobotňajšom prvom kole prezidentských volieb v Česku zvíťazil Zeman so ziskom 38,56 percenta, na druhom postupovom mieste skončil akademik Jiří Drahoš, ktorého podporilo 26,60 percenta zúčastnených voličov. Obaja tak postúpili do druhého kola volieb, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. a 27. januára.