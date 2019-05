Zeman si počas oficiálnej návštevy Maďarska prezrel elektráreň v Paksi

Prezidenta sprevádzala desiatka českých podnikateľov z oblasti energetiky a strojárstva.

Budapešť 16. mája (TASR) - Český prezident Miloš Zeman absolvoval vo štvrtok v závere trojdňovej oficiálnej návštevy Maďarska prehliadku atómovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi. Podľa českej spravodajskej televíznej stanice ČT24 sa tam stretol s maďarským ministrom bez portfólia Jánosom Sülim, ktorý je zodpovedný za plánovanie, výstavbu a spustenie dvoch nových blokov elektrárne.



Prezidenta sprevádzala desiatka českých podnikateľov z oblasti energetiky a strojárstva. Zeman v utorok vyjadril nádej, že by sa do výstavby dvojice nových blokov v Paksi mohli zapojiť aj české firmy ako subdodávatelia.



Projekt majú financovať z 80 percent ruské štátne banky. Výstavba dvoch nových blokov sa má začať do konca októbra 2019. Prípravné investície sa začali už minulý rok.



Ruský prezident Vladimir Putin na pracovnej návšteve v Budapešti 2. februára 2017 povedal, že s Orbánom venovali projektu výstavby dvoch nových blokov jadrovej elektrárne v Paksi mimoriadnu pozornosť. "Tento projekt v hodnote 12 miliárd eur vytvorí 10.000 nových pracovných miest," podčiarkol vtedy Putin.



V stredu českú hlavu štátu po prezidentovi Jánosovi Áderovi prijal aj premiér Viktor Orbán, s ktorým podľa agentúry MTI rokovali o spolupráci krajín Vyšehradskej štvorky (V4), o európskych a medzinárodných záležitostiach, ako aj o maďarsko-českých obchodných vzťahoch.



