Miloš Zeman si pozval ruského veľvyslanca

Pozvanie platí na štvrtok 13. júna.

Praha 5. júna (TASR) - Pre ruský zákon, ktorý by vojakov zúčastňujúcich sa v roku 1968 na okupácii Československa uznal za vojnových veteránov, si český prezident Miloš Zeman pozval na Pražský hrad ruského veľvyslanca Alexandra Zmejevského. Pozvanie platí na štvrtok 13. júna. V stredu o tom informoval portál Novinky.cz.



Už skôr sa proti návrhu ruského zákona ohradilo české ministerstvo zahraničných vecí. Témou sa mienia v stredu popoludní zaoberať aj českí poslanci.



Zákon by mal dopĺňať dodatok o "plnení úlohy pri potlačení pokusu o štátny prevrat a pri zabezpečení stabilizácie situácie v ČSSR počas obdobia rozsiahlej vojensko-strategickej operácie vojsk členských štátov Varšavskej zmluvy od 21. augusta do novembra 1968".



Zeman bude podľa hovorcu Hradu Jiřího Ovčáčka žiadať od veľvyslanca Zmejevského "vysvetlenie" vo veci návrhu ruského federálneho zákona.



České ministerstvo zahraničných vecí už skôr odsúdilo návrh zákona a pripomenulo, že okupácia Československa vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy na čele so sovietskou armádou bola v rozpore s medzinárodným právom a vôľou československých občanov.



Rezort pripomenul, že v auguste 1993 bola podpísaná Zmluva o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou republikou a Ruskou federáciou. V tejto zmluve obe strany vyjadrili želanie "skoncovať s totalitnou minulosťou spojenou s neprípustným použitím sily proti Československu v roku 1968 a s ďalším neospravedlniteľným zotrvávaním sovietskych vojsk na československom území".



Ministerstvo vo vyhlásení, z ktorého citovali Novinky.cz, dodalo: "Predpokladáme, že ruská strana považuje túto zmluvu za platnú a vyvaruje sa krokov, ktoré by jej obsah spochybnili."