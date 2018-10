M. Zeman vyznamená speváka Michala Davida i padlých českých vojakov

Jeho kritérium pri rozhodovaní, komu udelí štátne vyznamenanie, je jednoduché: vyznamenanie majú dostať ľudia za celoživotnú prácu, ktorou zlepšili život v Českej republike.

Praha 7. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vyznamená ocenia 28. októbra na Pražskom Hrade pri príležitosti štátneho sviatku aj speváka Michala Davida či československého prvorepublikového politika Antonína Švehlu. Povedal to v rozhovore pre reláciu S prezidentom v Lánoch zverejnenom v nedeľu na portáli Blesk.cz.



Zeman konštatoval, že v Česku vládne veľká závisť, preto kontroverziu a kritiku vyvoláva takmer každá osoba, ktorá dostane štátne vyznamenanie: "A najviac závidí ten, kto sám v živote nič nedokázal a len píše komentáre o práci tých druhých."



"Spieva miliónom divákov celý život. Nikto nemôže povedať, že nič nedokázal," zdôvodnila hlava štátu udelenie vyznamenania Michalovi Davidovi. "Už sa objavil akýsi nímand, ktorý to označil za hnus. Ale obávam sa, že tento nímand ani nevie spievať, nieto aby v živote dokázal niečo v inej oblasti. Pri Michalovi Davidovi nemôžete hovoriť, že nič nedokázal," dodal český prezident.



Jeho kritérium pri rozhodovaní, komu pri príležitosti 28. októbra udelí štátne vyznamenanie, je jednoduché: vyznamenanie majú dostať ľudia za celoživotnú prácu, ktorou zlepšili život v Českej republike.



Vyznamenaním trojnásobného prvorepublikového premiéra Antonína Švehlu sa Zeman snažil zaplniť jednu medzeru. "My stále spomíname na trojicu Masaryk, Beneš, Štefánik. Ale sám Masaryk označil za vodcu domáceho odboja v roku 1918 Antonína Švehlu. A o Švehlovi sa takmer nevie. A tak som si povedal, že by bolo dobré oceniť aj Antonína Švehlu, tak ako som už skôr ocenil obec legionársku a obec sokolskú," povedal Zeman.



Zeman už skôr avizoval, že vyznamená tiež trojicu českých vojakov, ktorí padli v Afganistane, dvojnásobnú olympijskú víťazku Ester Ledeckú alebo jedného z vojnových veteránov druhej svetovej vojny. Oceniť plánuje aj bývalú riaditeľku Energetického regulačného úradu Alenu Vitáskovú či učiteľku materskej školy Darinu Nešporovú, a to za záchranu života predškolákov pri minuloročnej dopravnej nehode.