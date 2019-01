Zeman uvažuje o vetovaní prípadného uzákonenia manželstva homosexuálov

Manželstvo je podľa prezidenta ČR určené na to, aby rodina vychovávala deti.

Praha 11. januára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman uvažuje o tom, že bude vetovať prípadné uzákonenie možnosti manželstva pre homosexuálov. Manželstvo je podľa neho určené na to, aby rodina vychovávala deti. Prezident to vo štvrtok povedal v televízii Barrandov. Zvažuje tiež, že by udelil Rad Tomáša Garrigua Masaryka katolíckemu kňazovi Petrovi Piťhovi, ktorý v septembrovej kázni odmietol Istanbulský dohovor proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Informovala o tom spravodajská televízna stanica ČT24.



Návrhy na uzákonenie možnosti manželstva pre páry rovnakého pohlavia aj na uzákonenie manželstva ako zväzku muža a ženy prerokúva Snemovňa. Zeman povedal, že rešpektuje sexuálnu orientáciu homosexuálov a nič proti nim nemá. Homosexuálny vzťah ale podľa neho nemôže dosiahnuť toho, že by vychovával deti. Štát sa musí starať predovšetkým o manželstvá, ktoré deti vychovávajú, dodal.



"Uvažujem o tom, že by som pánovi profesorovi Piťhovi udelil Rád T. G. Masaryka, pretože medailu Za zásluhy už má," povedal ďalej Zeman. Naznačil, že by to bolo za odvahu, s ktorou sa Piťha vo svojej svätováclavskej kázni postavil proti prijatiu Istanbulského dohovoru.



Medailu za zásluhy exministrovi školstva Piťhovi udelil Zemanov predchodca vo funkcii Václav Klaus v roku 2011.



Piťha v kázni vlani v septembri uviedol, že dohovor by viedol k prijatiu "dokonale zvrátených zákonov" proti tradičnej rodine. Veriacim okrem iného povedal, že ich rodiny za názor, že muž a žena nie sú to isté, budú roztrhnuté, vezmú im deti, za akýkoľvek nesúhlas bude deportácia do "pracovno-výchovných táborov vyhladzovacieho charakteru", homosexuáli budú vyhlásení za nadradenú vládnucu triedu, deti si budú môcť zvoliť pohlavie a rodičia im ani nebudú môcť dať meno.



Na kňaza za to Česká ženská loby podala trestné oznámenie kvôli šíreniu poplašnej správy. Piťhu naopak podporil kardinál Dominik Duka ako predseda biskupskej konferencie (ČBK).