Zeman vymenuje Petříčka za ministra zahraničných vecí 16. októbra

Praha 8. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vymenuje Tomáša Petříčka za ministra zahraničných vecí na Pražskom hrade 16. októbra o 11.30 h SELČ. V pondelok to oznámil hovorca Hradu Jiří Ovčáček, napísal spravodajský portál Novinky.cz.



Petříček po minulotýždňovej štvrtkovej schôdzke so Zemanom uviedol, že prezident ho za šéfa diplomacie vymenuje tento týždeň. Pražský hrad nakoniec ústavný akt presunul na ďalší týždeň.



Dôvodom je podľa Ovčáčka Zemanova cesta na summit skupiny V4 na Slovensku. Prezident naň odcestuje v stredu 10. októbra, do Česka sa vráti v piatok.



České ministerstvo zahraničných vecí vedie od vymenovania terajšej vlády minister vnútra a šéf Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Jan Hamáček, lebo Zeman odmietol vymenovať pôvodne navrhovaného europoslanca za ČSSD Miroslava Pocheho. Hamáček v septembri od pôvodnej nominácie ustúpil a navrhol Petříčka. Tento kandidát na ministra minulý týždeň v stredu novinárom povedal, že europoslanec Poche by mohol byť jedným z jeho poradcov.



Petříček podľa svojich slov zdôraznil na schôdzke so Zemanom, že minister má právo zložiť si vlastný tím poradcov. Prezident však pôsobenie Pocheho na ministerstve odmieta a dal si to ako podmienku vymenovania Petříčka.



Zeman svoj názor na Pocheho odôvodnil tým, že Poche má proimigračné postoje. České médiá však špekulovali, že prezident sa mstí za prezidentské voľby z januára 2018, v ktorých Poche podporil Zemanovho protikandidáta Jiřího Drahoša, dodal portál Novinky.cz.