Politici gratulovali Milošovi Zemanovi k volebnému víťazstvu

Neúspešný prezidentský kandidát Pavel Fischer, ktorý v prvom kole pred dvoma týždňami obsadil nepostupové tretie miesto, je podľa vlastných slov sklamaný z výsledku.

Praha 27. januára (TASR) - Na opätovné víťazstvo Miloša Zemana v priamych voľbách prezidenta Českej republiky reagovalo už v prvých desiatkach minút po zverejnení relevantných výsledkov množstvo popredných politikov a verejných činiteľov krajiny.



Predseda Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala zagratuloval víťazovi volieb s tým, že si želá, aby prezident pomáhal záujmom krajiny doma i v zahraničí. Neúspešnému vyzývateľovi Jiřímu Drahošovi poďakoval Fiala za "korektnú kampaň a snahu priniesť do predvolebnej diskusie slušnosť".



Bývalý veľvyslanec ČR vo Francúzsku a neúspešný prezidentský kandidát Pavel Fischer, ktorý v prvom kole pred dvoma týždňami obsadil nepostupové tretie miesto, je podľa vlastných slov sklamaný z výsledku. "Sluší sa blahopriať Milošovi Zemanovi, napriek tomu, že mojím favoritom v druhom kole bol Jiří Drahoš. Občania vysokou účasťou v týchto voľbách preukázali svoj záujem o budúcnosť našej krajiny a to je pre mňa povzbudením. Tým skôr mienim pokračovať vo verejnom pôsobení," vyhlásil Fischer.



Líder českomoravských komunistov z KSČM Vojtěch Filip na margo Zemanovho víťazstva uviedol, že sa občania rozhodli pre stabilitu, prosperitu a pokračovanie úspešného rozvoja vo všetkých oblastiach života.



Predseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek zablahoželal Milošovi Zemanovi k volebnému víťazstvu a vyjadril nádej, že bude vo funkcii spájať spoločnosť viac ako doteraz.



Podpredseda rovnakej strany, exminister kultúry Daniel Herman označil Zemanovo znovuzvolenie za víťazstvo lži a nenávisti.



Šéf Starostov a nezávislých (STAN) Petr Gazdík poďakoval všetkým, ktorí hlasovali pre zmenu na čele krajiny. Ide o čestnú a dôstojnú prehru, dodal predstaviteľ subjektu podporujúceho neúspešného Jiřího Drahoša.



Predseda parlamentného klubu STAN Jan Farský na jednej zo sociálnych sietí konštatoval: "Máme prezidenta zvoleného v demokratických voľbách. I keď sa nám to mnohým zdá ako prehra, tak zlé to nie je. Budeme musieť iba ďaleko viac strážiť našu ústavu. Prezident má obmedzené právomoci, bude náročné ho v nich udržať. Ale dáme to".



Ďalšieho z neúspešných kandidátov z prvého kola Mareka Hilšera motivuje podľa vlastných slov pre denník Právo Zemanovo volebné víťazstvo, aby zostal v politike. Podľa jeho názoru je spoločnosť rozdelená a víťaz volieb nepredstavuje dobrú perspektívu. Aj Hilšer podporil v druhom kole Jiřího Drahoša a vyzval i svojich voličov, aby sa priklonili na jeho stranu.



Podpredseda hnutia ANO, minister zahraničných vecí ČR Martin Stropnický vyjadril pripravenosť spolupracovať so znovuzvoleným prezidentom pri presadzovaní záujmov Českej republiky.



Hlave štátu zablahoželala k znovuzvoleniu i ministerka obrany ČR Karla Šlechtová, ktorá mu popriala mnoho zdravia, ale aj energie. Teším sa na spoluprácu, dodala.



Šéf parlamentného klubu TOP 09, niekdajší líder strany Miroslav Kalousek na jednej zo sociálnych sietí konštatoval: "Nádej na zmenu zhasla... Istotne to prežijeme ako doteraz všetko. Avšak náprava škôd, ku ktorým dôjde, nebude ani ľahký, ani rýchly proces. Rátajme s tým a zachovajme si nádej a sebadôveru sami v seba".



M. Zeman urobil z ČR rozdelenú krajinu, tvrdí Gál



Český prezident Miloš Zeman, ktorý obhájil svoj post aj pre druhé funkčné obdobie, urobil z Česka rozdelenú krajinu, a to nie je dobrá situácia. Pre TASR to uviedol Fedor Gál, bývalý slovenský politik, spoluzakladateľ a predseda hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) žijúci v Česku.



"Pre mňa osobne nie je víťazstvo Miloša Zemana žiadna radostná správa. Osobne som sklamaný. Jeden by povedal, že na sklonku svojej kariéry by mal byť človek umiernený a konsenzuálny. Neviem, či to platí pre Miloša Zemana," povedal slovenský expolitik.



Na otázku, či rozumie rozhodnutiu českých voličov, Gál odvetil, že výsledok prezidentských volieb nie je dobrý pre Českú republiku. "Nie je to pravdepodobne jediná rozdelená krajina v tomto regióne. Žijeme veľmi virtuálnu a hektickú dobu, ale je to prekvapujúce, lebo Česi sa nikdy nemali tak dobre," poznamenal.



Podľa Gála bol Zemanov protikandiát Jiří Drahoš prísľubom slušnosti a západnej orientácie. "Bol prísľubom konsenzu z hľadiska EÚ, nebol proruský a pročínsky. Z tohto hľadiska mohlo po jeho nástupe nastať isté upokojenie. Ale nestalo sa, vyhral Zeman. Uvidíme," dodal Gál.



O výhre Zemana rozhodla jeho kondícia v TV debatách, tvrdí politológ



K víťazstvu Miloša Zemana v českých prezidentských voľbách nepochybne prispela vysoká volebná účasť, no rozhodujúcim prvkom bol fakt, že sa v televíznych debatách ukázal v dobrej kondícii, ktorá mu dovolí viesť prezidentský úrad. Myslí si to politológ Daniel Kerekeš.



Volebný expert z brnianskej Masarykovej univerzity je presvedčený, že tento fakt zavážil u nerozhodnutých voličoch výraznejšie ako samotné debaty a diskusie v nich. "Na obrazovke sa ukázal ako schopný, čulý a primerane svojmu veku vitálny človek. To presvedčilo aj toho, kto mu chcel dať svoj hlas, no nebol si istý, či má Zeman zdravotne na to, aby zvládol päťročný prezidentský mandát,“ povedal Kerekeš.



K tesnému víťazstvu súčasného prezidenta prispela podľa politológa aj vysoká volebná účasť, aj v tomto smere si Kerekeš myslí, že Zemanovi vyšiel jeho apel, aby ľudia prišli voliť. "Zrejme si to aj jeho štáb dobre uvedomoval, že pri vyššej volebnej účasti má Zeman väčšiu šancu vyhrať, keďže aj zo sociologických výskumov vieme, že pri väčšej účasti je tendencia voliť skôr doľava," uviedol Kerekeš.



Politológ zároveň poukázal na fakt, že prezidentské voľby, vzhľadom na vyrovnaný a tesný výsledok, zakonzervovali polarizáciu spoločnosti. "Aj ďalších päť rokov bude značne rozdelená, výrazná časť Čechov nebude rešpektovať Miloša Zemana ako svojho prezidenta," myslí si.



Voľby boli referendom o Zemanovi a on ho vyhral, uviedol analytik



České prezidentské voľby boli referendom o Milošovi Zemanovi a on ho vyhral. Tesná väčšina ľudí vyjadrila súhlas s jeho postojmi a politikou. Pre TASR to uviedol riaditeľ pražského Inštitútu pre európsku politiku EUROPEUM Vladimír Bartovic.



"Miloš Zeman je skôr symbolom minulosti a človekom, ktorého voliči sú skôr tí, ktorí nie sú víťazmi demokratickej premeny a transformácie českej spoločnosti. Skôr sú to frustrovaní voliči," povedal Bartovic. Na druhej strane, porazený prezidentský kandidát Jiří Drahoš je podľa jeho slov skôr symbolom orientácie na Západ a EÚ a zastupuje skôr voličov, ktorí sú víťazmi spomínanej transformácie.



"Zemanova popularita často kolísala v čase podľa toho, ako sa práve prezentoval, aké rozhodnutia robil. Momentálne mu ten čas celkom prial. Dokázal veľmi dobre využiť témy, ktoré časť českých voličov považuje za dôležité, ako ochrana republiky proti migrantom," myslí si Bartovic.



Analytik uznáva, že do veľkej miery možno druhé kolo českých prezidentských volieb porovnávať s druhým kolom volieb slovenskej hlavy štátu v roku 2014, kde sa stretli premiér Robert Fico a neskorší víťaz Andrej Kiska. "Na Slovensku však Kiska ľudí presvedčil, Drahoš v Čechách nie. Aj keď nerád by som Fica prirovnával k Zemanovi. Je to iná generácia, iný typ politika," dodal Bartovic.



Zemana podporoval aj Tomio Okamura, dostal pusu a potykal si s ním



Predseda českej parlamentnej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura, jeden z podporovateľov Miloša Zemana, počkal v sobotu na výsledky prezidentských volieb v sídle volebného štábu svojho favorita.



"S prezidentom som si potykal a dostal som pusu, ale pusu vo volebnom štábe dostali všetci," povedal predseda SPD.



Okamura ďalej priblížil, že v prezidentovom volebnom štábe v pražskom Top Hoteli bolo približne 15 najbližších podporovateľov a spolupracovníkov Miloša Zemana a o politike sa pri sledovaní výsledkov volieb nehovorilo.



Predseda SPD v Top Hoteli zablahoželal prezidentovi k víťazstvu a uviedol, že si výsledkom volieb nebol istý až do konca.



"Napriek tomu, že som nevedel, že Miloš Zeman vyhrá, bol som jedným z politikov, ktorí verejne podporili Miloša Zemana a jeho politický program," povedal Okamura. Zdôraznil, že na to mal jednoduchý dôvod. "Jeho politický program mal najväčší presah s programom SPD, presadzuje priamu demokraciu, je silne protiimigračný, protiislamský," vysvetlil šéf SPD.





(osobitný spravodajca TASR Martin Paulík)