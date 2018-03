ZEMAN: Začínam byť z Babiša nepatrne nervózny

Prezident zopakoval, že za ideálne by považoval, aby Babiš mal vyrokovanú podporu do júna.

Praha 9. marca (TASR) - Český prezident Miloš Zeman by uvítal, keby premiér v demisii Andrej Babiš začal smerovať rokovania o tom, kto podporí jeho druhú vládu, k nejakému koncu. Babišovo prešľapovanie ho už začína mierne znervózňovať, píše server Novinky.cz.



"Začínam z toho tiež byť nepatrne - zdôrazňujem slovo nepatrne - nervózny," povedal Zeman vo štvrtok v rozhovore pre televíziu Barrandov. Dodal, že sa stretol s šéfom Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) Vojtěchom Filipom a ten mu vraj povedal, že už je po rokovaniach s hnutím ANO pripravená zmluva o podpore menšinovej vlády. Prezident zopakoval, že za ideálne by považoval, aby Babiš mal vyrokovanú podporu do júna.



Zeman sa tiež vyjadril ku kauze komunistického poslanca Zdeňka Ondráčka, ktorý bol politikmi a tiež demonštráciami prinútený k odstúpeniu z funkcie šéfa komisie pre kontrolu Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS). Ondráček podľa neho urobil chybu, že sa neospravedlnil. "Stačilo, aby pán Ondráček povedal jednu jedinú vetu: Bol som mladý, bol som blbý, ospravedlňujem sa," uviedol Zeman.



Podľa neho argumenty pre zvolanie demonštrácií, že je ohrozená demokracia, nie sú na mieste, pretože sa konali slobodné voľby. "Demokracia nie je ohrozená, sú ohrozené pozície tých, ktorí prehrali," uviedol Zeman.