Zeman zaútočil na ČT a ďalších novinárov, časť politikov odišla

Praha 8. marca (TASR) - Druhé päťročné volebné obdobie českého prezidenta Miloša Zemana začína škandálom. Po tom, ako vo štvrtok vo Vladislavskej sále na Pražskom hrade zložil sľub, zaútočil v prejave na verejnoprávnu Českú televíziu a aj niektorých ďalších novinárov. Na protest priamo počas prejavu zo sály odišli niekoľkí českí politici, píše server iDNES.cz.



"Rozlišujme novinárov, ktorí hľadajú pravdu, od tých, ktorí hľadajú senzáciu. My nie sme spodina, my sme ľud," vyhlásil podľa spravodajskej televízie ČT24 český prezident.



Ako prvá odišla bývalá predsedníčka českej Poslaneckej snemovne Miroslava Němcová (ODS), nasledovali ju špičky TOP 09 Miroslav Kalousek, Jiří Pospíšil, Karel Schwarzenberg a niekoľko ďalších politikov.



Ako informoval server iDNES.cz, Zeman vyčítal verejnoprávnej televízii údajnú príchylnosť k opozičnej TOP 09. A za terč si vzal tiež novinárov z niektorých súkromných médií - konkrétne tých, ktoré vlastní podnikateľ Zdeněk Bakala, a to týždenník Respekt, Hospodářské noviny a server Aktuálně.cz.



Podnikateľa Bakalu, bývalého vlastníka ťažobnej spoločnosti OKD, Zeman označil za veľkú škvrnu a obvinil z rozsiahlej hospodárskej kriminality.



Němcová podľa ČT24 novinárom pri odchode povedala, že nechcela byť svedkom toho, že prezident prisahal, že bude spájať národ, ale v prejave okamžite prísahu porušil.



Poslanec TOP 09 Dominik Feri redakcii iDNES.cz povedal, že politici odišli zo sály pre Zemanov útok na Českú televíziu. "Je to celkom mimoriadne riešenie. Útok na nás ako stranu sa dá prežiť, ale útok na nezávislé médiá je už príliš. Preto sme odišli," vysvetlil.



"Odišiel som tak, ako niektorí iní poslanci a senátori zo sály. Ústavná časť schôdze bola naplnená, s útokom na médiá a slobodu slova nesúhlasím! Bohužiaľ pán prezident neprekvapil," napísal po odchode z Vladislavskej sály na Twitteri prvý podpredseda KDU-ČSL Marian Jurečka.



K situácii sa vyjadril aj český senátor Václav Láska. "Už som ďalej nechcel počúvať tú zlobu a nenávisť, ktorú tam pán prezident vypúšťal zo svojich úst. Splnili sme si svoju povinnosť... Vzdali sme patričnú úctu všetkým. Stáli sme dokonca aj pri príchode pána prezidenta. Začali sme dokonca aj počúvať jeho príhovor, ale vo chvíli, keď inauguračný príhovor poňal tak, že si začal vybavovať účty a urážať ľudí, s ktorými má nejaké zlé skúsenosti, a potom aj verejné médiá, tak som dospel k názoru, že toto ďalej nemusím počúvať," povedal pri odchode.



Zeman vo svojom prejave podľa iDNES.cz taktiež rekapituloval svoju prácu na Pražskom hrade v prvom volebnom období. Okrem formálnych právomocí, ktoré musí prezident plniť, ako je vymenovanie ústavných sudcov, povedal, že kľúčové preňho boli stretnutia s občanmi, ktorých za päť rokov vo funkcii absolvoval okolo štyroch tisíc. "Bez kontaktu s občanmi nie je prezident plnohodnotný," zdôraznil Zeman.