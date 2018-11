Zemanov lekár náhle umrel počas návštevy Číny

Podľa niektorých členov delegácie sa Halata počas pobytu v Číne sťažoval na zdravotné komplikácie. Delegácia sa z Číny vracala v utorok. To, že Halata chýba, sa zistilo až tesne pred odletom.

Praha 9. novembra (TASR) - Počas návštevy českého prezidenta Miloša Zemana v Číne zomrel jeho lekár Petr Halata, ktorý bol členom delegácie. Stalo sa to tesne pred návratom do Českej republiky - lekár nedorazil na letisko a výprava nakoniec zo Šanghaja odletela bez neho, informovala v piatok na svojom portáli TV Nova.



Podľa niektorých členov delegácie sa Halata počas pobytu v Číne sťažoval na zdravotné komplikácie. Delegácia sa z Číny vracala v utorok. To, že Halata chýba, sa zistilo až tesne pred odletom na palube lietadla. Lekár už pritom ráno odovzdal pas, no k vozidlám odvážajúcim delegáciu na letisko sa neskôr nedostavil. Nik sa s ním nedokázal telefonicky spojiť, a preto asi po dvadsiatich minútach čakania odletelo lietadlo bez neho.



Lekára neskôr podľa informácií TV Nova našli mŕtveho na jeho izbe. Jeho smrť potvrdil hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček. "Bol to pre nás veľký šok. Jeho skonom sme zarmútení," uviedol pre TV Nova. Telo lekára ešte z Číny do ČR nepreviezli.



Petr Halata bol odborníkom na internú a cestovnú medicínu. Bol primárom na internom oddelení Ústavu leteckého zdravotníctva v Prahe poskytujúceho vyšetrenie a liečenie leteckého personálu.



"Patril do skupiny lekárov, ktorí zabezpečujú zdravotnú stránku zahraničných ciest vrcholných predstaviteľov, patril k špičke vo svojom odbore," povedal Halatov riaditeľ ústavu Petr Chmátal pre Lidové noviny.