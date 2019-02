Žena tri roky žila v byte s mŕtvou matkou

Prípad, ktorý vyšetruje karlovarská polícia, sa udial v Chodove v okrese Sokolov, neveľkom meste so zhruba 13.500 obyvateľmi.

Karlove Vary 7. februára (TASR) - Žena zo západných Čiech bývala tri roky v panelákovom byte so svojou mŕtvou matkou. Prišlo sa na to, až keď sama zomrela, informoval server Novinky.cz.



Prípad, ktorý vyšetruje karlovarská polícia, sa udial v Chodove v okrese Sokolov, neveľkom meste so zhruba 13.500 obyvateľmi.



"Preverujeme úmrtie dvoch žien v byte v panelovom dome v Chodove. Telo jednej zo žien bolo už v mumifikovanom stave. Predbežne bolo zistené, že k jej úmrtiu došlo približne pred troma rokmi," uviedla hovorkyňa krajskej polície Kateřina Krejčí.



Mumifikovanú ženu, ktorá zomrela vo veku 94 rokov, objavili až v januári tohto roku, keď zomrela aj jej 61-ročná dcéra. U oboch zosnulých bola nariadená súdna pitva, ktorej predbežné výsledky vylúčili cudzie zavinenie.



Podľa televíznej stanice Nova sa dcéra zrejme nedokázala zmieriť so smrťou svojej matky, a preto si ju ponechala v posteli svojho bytu. Mumifikovanú mŕtvolu objavil až koroner pri obhliadke mŕtveho tela mladšej zo žien.



Lekári oslovení stanicou Nova nevylúčili, že mladšia zo žien mohla trpieť psychickou poruchou.



Polícia preskúma, či tri roky nelegálne nepoberala dôchodok svojej matky. Je však pravdepodobné, že kriminalisti prípad nakoniec odložia ad acta vzhľadom na to, že k úmrtiu oboch žien došlo bez cudzieho zavinenia.