Žena zranená pri evakuácii lietadla v Budapešti je v kritickom stave

Budapešť 24. marca (TASR) - Pasažierka, ktorá sa ťažko poranila v piatok ráno na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta pri núdzovej evakuácii lietadla, je stále v kritickom stave. Informoval o tom v sobotu maďarský spravodajský server Blikk.hu.



Tridsaťdeväťročná občianka Izraela utrpela poranenie lebky potom, ako nárazový vietor zdvihol evakuačný sklz. Žena zo szklzu spadla a narazila hlavou o betón.



Riaditeľstvo letiskovej polície začalo vyšetrovať prípad pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti.



Záchranári dlho pracovali na stabilizovaní stavu zranenej na mieste nehody. Potom ju previezli do budapeštianskej Nemocnice Gusztáva Merényiho, kde ju na oddelení neurochirurgie okamžite operovali.



Núdzovú evakuáciu nariadila posádka lietadla pre dym, ktorý sa začal šíriť v kabíne.



Dym však vznikol na vozidle vytláčajúcom lietadlo z odbavovacej plochy. Do stroja spoločnosti Smart Wings plného pasažierov sa dostal cez už naštartované motory. Na palube vznikla panika, podľa informácií Blikk.hu dokonca došlo medzi cestujúcicmi snažiacimi sa dostať k núdzovým východom k šarvátke.



Lietadlo bolo nasadené ako náhradné lietadlo za pokazený stroj izraelskej leteckej spoločnosti IZair. Z Budapešti mal let smerovať do Tel Avivu.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach