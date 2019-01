Ženy, ktoré vstúpili do zakázanej svätyne v Indii, štát ochráni

Na základe piatkového rozhodnutia, o ktorom informovala agentúra AFP, musí štát Kérala, kde sa kontroverzná svätyňa nachádza, zaistiť obom ženám náležitú bezpečnosť, a to 24 hodín denne.

Naí Dillí 18. januára (TASR) - Indický najvyšší súd nariadil v piatok štátu Kérala, aby poskytol nepretržitú ochranu dvom ženám, ktoré pobúrili miestnych konzervatívcov, keď začiatkom januára vstúpili do významnej hinduistickej svätyne Sabarimála. Tá bola predtým neprístupná pre ženy vo veku 10-50 rokov, pričom konzervatívni veriaci neakceptujú uznesenie najvyššieho súdu zo septembra 2018 o zrušení tohto zákazu.



Na základe piatkového rozhodnutia, o ktorom informovala agentúra AFP, musí štát Kérala, kde sa kontroverzná svätyňa nachádza, zaistiť obom ženám "náležitú bezpečnosť", a to 24 hodín denne.



Ženy identifikované menami Bindu Ammini a Kanakadurga sa po návšteve svätyne ukrývajú a tvrdia, že ich životy sú v ohrození. Kanakadurgu po návrate domov údajne v utorok napadla vlastná svokra a hospitalizovali ju so zraneniami. Spolu s Bindu Ammini predtým na úteku vystriedala vyše desať rôznych úkrytov, aby neboli vystopované.



Správy o tom, že 2. januára vstúpila do svätyne Sabarimála dvojica žien, vyvolali niekoľko dní trvajúce násilné protesty. Strety medzi náboženskými fundamentalistami, podporovateľmi ľavicovej koalície v štáte Kérala, ktorá rozhodnutie o povolení vstupu žien do svätyne podporila, a poriadkovou políciou si vyžiadali jedného mŕtveho a desiatky zranených.



Odhaduje sa, že svätyňu Sabarimála, zasvätenú bohovi Ajjappanovi stelesňujúcemu celibát, navštevuje každoročne milión hinduistických pútnikov. Vyznávači tohto božstva veria, že prítomnosť žien vo veku pohlavnej zrelosti odporuje jeho vôli. Ide tak jedno z mála posvätných miest hinduizmu s obmedzeným prístupom žien.