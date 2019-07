Ženy v Iráne pustia na štadióny, povolenie musí ešte schváliť vláda

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Infantino chce, aby sa táto otázka vyriešila skôr, ako sa budúci rok začne kvalifikácia na MS 2022.

Teherán 18. júla (TASR) - Iránska futbalová federácia (FFIRI) súhlasí, aby na nadchádzajúce kvalifikačné zápasy o MS 2022 chodili do hľadiska ženy. Uviedla však, že stále potrebuje aj súhlas vlády. O povolenie púšťať ženy na futbal žiadal prezidenta FFIRI Mehdiho Taja prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.



Infantino vo svojom liste Iránčanom požiadal predstaviteľov FFIRI, aby do 15. júla rozhodli o jeho požiadavke. "Pán Mehdi Taj potvrdil, že žiadosť bola schválená a prijatá priamo ministrom športu a mládeže v Iráne. Ešte však treba získať ďalšie povolenia," píše sa vo vyhlásení FIFA, ktoré sprostredkovala agentúra DPA.



Infantino chce, aby sa táto otázka vyriešila skôr, ako sa budúci rok začne kvalifikácia na MS 2022. Irán sa v nej stretne s Irakom, Bahrajnom, Kambodžou a Hong Kongom. V prípade nedodržania požiadavky FIFA by FFIRI mohli pozastaviť činnosť, Irán by tak nemohol v kvalifikácii nastúpiť.