Ženy v Saudskej Arábii sa prvý raz môžu zamestnať ako vyšetrovateľky

Rijád 12. februára (TASR) - Ženy v Saudskej Arábii budú môcť po prvý raz pracovať ako vyšetrovateľky. Oznámila to v pondelok tamojšia prokuratúra. Cieľom takéhoto kroku je podľa agentúry DPA zvýšenie zamestnanosti žien v tomto konzervatívnom kráľovstve.



Saudskoarabská prokuratúra na sociálnej sieti Twitter oznámila, že "voľné pracovné miesta pre ženy sú v rámci prokuratúry k dispozícii na postoch zástupcu vyšetrovateľa".



Saudskoarabské ministerstvo kultúry a informácií uviedlo, že uchádzačky o takúto pozíciu by mali mať vyštudované islamské právo šaríja či informačné technológie s titulom získaným na niektorej zo saudskoarabských univerzít či ich ekvivalentov.



Výberové konanie prebehne formou testu a uchádzačky, ktoré ním úspešne prejdú, následne získajú prácu v niektorom z piatich saudskoarabských miest: v Rijáde, Džidde, Dammáme, Mekke či Medine.



V pondelok avizovaný krok nadväzuje na januárové oznámenie saudskoarabského ministerstva spravodlivosti, ktoré informovalo, že plánuje zamestnať dovedna 300 žien na pozíciách sociálnych výskumníčok, administratívnych asistentiek a výskumníčok v oblasti práva či islamskej právnej vedy.



Saudskoarabský kráľ Salmán v septembri ohlásil zrušenie zákazu šoférovania žien, ktoré vstúpi do platnosti v júni. Zrušenie zákazu patrí k sérii reforiem zameraných na väčšie práva žien, ktoré sú pripisované vplyvnému saudskoarabskému korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi a do platnosti vstúpia v priebehu tohto roka.