Ženy v Saudskej Arábii vyrazili po prvý raz s autami do ulíc

In this June 23, 2018 photo, a Suadská študentka trénuje na trenažéri v Saudskej autoškole, 23. júna 2017

Ženy vyrazili s autami do ulíc už niekoľko minút po polnoci, keď začalo platiť nové nariadenie, informovala agentúra AP.

Rijád 24. júna (TASR) - V Saudskej Arábii vstúpilo v nedeľu do platnosti nariadenie, ktorým sa v tomto konzervatívnom kráľovstve ruší zákaz šoférovania žien.



Ženy vyrazili s autami do ulíc už niekoľko minút po polnoci, keď začalo platiť nové nariadenie, informovala agentúra AP.



Zrušenie zákazu šoférovania žien, za ktoré už od 90. rokov lobovali Saudskoarabky i ľudskoprávni aktivisti, ohlásil saudskoarabský kráľ Salmán vlani septembri.



Zrušenie zákazu patrí k sérii reforiem zameraných na väčšie práva žien, ktoré sú pripisované vplyvnému saudskoarabskému korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi.



Cieľom týchto reforiem je tiež zlepšiť obraz kráľovstva v zahraničí, prilákať doň zahraničných investorov, posilniť účasť žien v pracovnom procese a zvýšiť výdavky tamojších domácností po tom, ako bola Saudská Arábia nútená prijať sériu úsporných opatrení v dôsledku poklesu cien ropy.



Zákaz šoférovania predstavoval jednu z najviditeľnejších foriem diskriminácie voči ženám v Saudskej Arábii, kde tie v súlade s platným zákonom o tzv. poručníctve nesmú bez konečného súhlasu mužského príbuzného vycestovať do zahraničia, získať pas či uzavrieť manželstvo.



Zákaz šoférovania pre ženy vyšiel saudskoarabské rodiny pomerne draho. Tie bohatšie si najímali šoférov a ďalšie využívali taxislužby či iné spôsoby spoločnej prepravy. Mnohé zo žien musel do práce i na bežné pochôdzky voziť manžel, prípadne syn.



V súvislosti so zákazom zadržali úrady v minulosti mnohé saudskoarabské ženy, ktoré šoférovali. Prepustili ich až po tom, ako podpísali prísahu, že už vozidlá riadiť nebudú.