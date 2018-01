Prezident Mnangagwa sa stretol s opozičným lídrom, deľbu moci vylúčil

Emmerson Mnangagwa sprevádzaný jedným zo svojich viceprezidentov sa s bývalým premiérom Tsvangiraiom stretol v jeho dome v hlavnom meste Harare.

Harare 5. januára (TASR) - Nový prezident Zimbabwe Emmerson Mnangagwa navštívil v piatok hlavného opozičného vodcu Morgana Tsvangiraia, ale prípadnú deľbu moci s opozíciou vylúčil. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa AP išlo o symbolické gesto zo strany prezidenta, ktorého strana spolu s armádou Tsvangiraia už desaťročia očierňujú a nazývajú ho bábkou západu. Mnangagwa novinárom povedal, že Tsvangirai, ktorý bojuje s rakovinou, je v poriadku a veľmi dobre sa zotavuje.



Prezident tiež vylúčil možnosť vytvorenia vlády národnej jednoty s tým, že "v súčasnosti to nie je potrebné". Do svojho kabinetu doteraz neobsadil nikoho z opozície.



Tsvangirai bol premiérom vo vláde národnej jednoty v rokoch 2009 až 2013 po tom, ako v prvom kole prezidentských volieb porazil dlhoročného lídra Roberta Mugabeho. Rozhodujúce druhé kolo však bojkotoval odvolávajúc sa na vojenské násilie namierené proti jeho stúpencom. V tom napokon zvíťazil Mugabe.



Mnangagwa predstavil len začiatkom decembra svoju novú vládu. Opozícia ho za to kritizovala, pretože niekoľko kľúčových postov obsadil generálmi a vojnovými veteránmi. V budúcom roku sľúbil Mnangagwa konanie slobodných a spravodlivých volieb.