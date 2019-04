Žlté vesty pokračujú v protestoch i napriek návrhom Macrona

Protestujúci sa najnovšie zamerali na Štrasburg v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu.

Paríž 27. apríla (TASR) - Prívrženci francúzskeho hnutia tzv. žltých viest pokračovali v sobotu v pravidelných pouličných protestoch, bez ohľadu na nové ústupky, ktoré tento týždeň avizoval prezident Emmanuel Macron. V Paríži sa uskutočnili tentoraz dva protestné pochody, ďalších približne 2000 ľudí sa zhromaždilo v alsaskej metropole Štrasburg, informovala tlačová agentúra DPA s odkazom na spravodajstvo stanice BFMTV.



Vo francúzskom hlavnom meste vyšli podľa nej do ulíc aj podporovatelia vplyvnej odborovej organizácie CGT. V Štrasburgu hlásila prefektúra predbežné zadržanie troch osôb. Tamojšia polícia tiež použila slzotvorný plyn, keď sa zamaskovaní demonštranti pokúsili vniknúť do uzavretej zóny neďaleko sídla Európskeho parlamentu.



Nespokojní Francúzi, ktorí na zhromaždeniach nosia charakteristické žlté bezpečnostné vesty, protestujú už od novembra proti reformnej politike Macrona a jeho centristickej vlády. Minulý víkend sa podľa oficiálnych údajov zúčastnilo na protestoch v celom Francúzsku približne 27.900 ľudí, z toho 9000 v Paríži.



Protestujúci sa najnovšie zamerali na Štrasburg v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu. Na tamojšej akcii sa mali zúčastniť aj demonštranti z Nemecka, Belgicka, Talianska či Luxemburska.



V Paríži sa tzv. žlté vesty zastavili aj pri budovách mediálnych spoločností, pričom požadovali "spravodlivé zaobchádzanie" zo strany médií.



Francúzsky prezident vo štvrtok v reakcii na požiadavky protestného hnutia sľúbil znižovanie daní pre strednú triedu, viac peňazí pre chudobnejších dôchodcov, ale aj udelenie práva zákonodarnej iniciatívy občanom prostredníctvom petície a referenda. Zároveň však obhajoval svoje probiznisové postoje vrátane nepopulárneho zrušenia tzv. milionárskej dane, ktoré by podľa jeho názoru malo prispieť k zlepšeniu investičného prostredia v krajine. Taktiež uviedol, že jeho vláda bude pokračovať v programe premeny Francúzska, a dodal, že po mesiacoch nepokojov je nevyhnutná obnova verejného poriadku.



Predstaviteľov protestného hnutia Macronove plány nepresvedčili a zhodnotili ich ako nepostačujúce.