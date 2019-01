"Žlté vesty" si uctia obete protestov a zranených minútou ticha

Demonštranti so žltými vestami pochodujú počas demonštrácie v Lille 5. januára 2019.

Paríž 19. januára (TASR) - Protivládne protesty vo Francúzsku budú v sobotu pokračovať tzv. desiatym dejstvom. Na sociálnych sieťach sú desiatky pozvánok na zhromaždenia, pochody a protestné akcie. Do služby je na území celého štátu povolaných 80.000 príslušníkov polície a žandarmérie, informoval spravodajský portál 20Minutes.fr.



Riadne na úrade je zatiaľ ohlásené len jedno zhromaždenie - ide o pochod v Paríži, ktorého účastníci sa zídu na poludnie pri Invalidovni a potom sa vydajú na pochod ulicami mesta tak, aby okolo 17.00 h SEČ boli vo štvrti Montparnasse. Na sociálnych sieťach účasť na tomto podujatí prisľúbilo 2000 ľudí, ďalších viac ako 12.000 oň má záujem.



Parížska policajná prefektúra do služby povolala viac ako 5000 policajtov. Na triede Champs-Élysée, Námestí svornosti, v okolí Elyzejského paláca, kde sídli hlava štátu, a okolo ministerstva vnútra bude v sobotu od 06.00 h SEČ platiť zákaz zhromažďovania. Zosilnenú ochranu dostal aj palác Matignon, kde sa nachádza úrad vlády, a budova Národného zhromaždenia.



Francúzske médiá uviedli, že v situácii, keď čoraz viac demonštrantov a novinárov odsudzuje brutalitu polície, najmä streľbu z nesmrtiacich zbraní, sa organizátori v sobotu rozhodli vyhlásiť minútu ticha za obete alebo zranených počas protivládnych demonštrácií a akcií.



Médiá okrem toho upozornili, že "desiate dejstvo" protivládnych protestov bude na rozdiel od doterajších pokračovať zrejme aj v nedeľu. Časť "žltých viest" si totiž na rôznych miestach dohodla schôdzky na sobotu večer s tým, že "potiahnu až do nedele, aby vyšťavili poriadkové sily".



Médiá poznamenali, že ide o ďalšiu skúšku pre vládu prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý tento týždeň otvoril maratón celoštátnych debát s občanmi i predstaviteľmi štátu na úrovni miest a obcí. Macronovým cieľom je oboznámiť sa takto priamo s názormi ľudí a diskutovať s nimi o spôsoboch riešenia problémov krajiny.