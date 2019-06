Európu zasiahnú tento týždeň mimoriadne vysoké teploty

Mimo Európy je situácia extrémnejšia v Indii. Juh tejto ázijskej krajiny zasiahli v júni teploty od 40 do 50 stupňov.

Berlín 25. júna (TASR) - Veľká časť Európy tento týždeň očakáva mimoriadne horúce letné počasie, čo vyvoláva obavy z ohrozenia verejného zdravia, informuje v utorok agentúra DPA.



Vo Francúzsku, kde v dôsledku vlny horúčav prišlo v roku 2003 o život 15.000 ľudí, ministerka zdravotníctva Agnes Buzynová vyzvala verejnosť, aby prejavila solidaritu.



V niektorých regiónoch Francúzska majú teploty prekročiť 40 stupňov Celzia. Buzynová preto vyzvala ľudí, aby kontrolovali starších a hendikepovaných susedov a bezdomovcom ponúkli vodu a tieň.



Národná meteorologická služba Méteo-France vydala pre veľkú časť stredného a východného Francúzska oranžové varovanie s tým, vlna horúčav dosiahne svoj vrchol od stredy do piatka.



Podľa Nemeckej meteorologickej služby (DWD) teploty na niektorých miestach dosiahli v utorok až 38 stupňov.



Obzvlášť vysoké teploty zaznamenali v juhozápadnom Nemecku, kde sa ortuť v niektorých oblastiach vyšplhala na takmer 40 stupňov. Mnohé školy museli žiakov poslať domov.



Podľa predpovede by v Nemecku mohli v stredu padnúť teplotné rekordy, s dosahujúcimi teplotami 39 stupňov v regióne v okolí Frankfurtu nad Mohanom a nad 40 stupňov na niektorých ďalších miestach.



Podľa internetovej meteorologickej služby ilmeteo.it by ortuť teplomerov mohla vystúpiť až na 40 stupňov na severe Talianska v mestách ako Miláno a Bologna, ako aj na ostrove Sardínia.



Podľa internetovej stránky by mohli v niektorých častiach krajiny zaznamenať najteplejší jún, kde teploty dosiahnu vrchol od štvrtku do piatku.



Španielska meteorologická agentúra (AEMET) uviedla, že vlna horúčav sa začne v krajine v stredu a potrvá "najmenej do pondelka". V údolí Ebro na severovýchode krajiny dosiahne teplota 42 stupňov.



Britskí meteorológovia zase uviedli, že existuje len "malá šanca", že v krajine teploty prekročia hranicu 35,6 stupňa, najvyšší teplotný rekord zaznamenaný v júni. Meteorológovia očakávajú pre zvyšok týždňa horúce a vlhké počasie a vydali lokálne varovania pred búrkami.



Vlna horúčav zasiahla aj Rakúsko. Vzhľadom na prognózu, že teploty tam môžu prekročiť 32 stupňov, v meste Innsbruck kočiši a kone dostali deň voľna.



Na pobreží Jadranského mora v Slovinsku a Chorvátsku dosiahnu teploty 37 stupňov. Búrky, ktoré podľa predpovedí zasiahnu roviny na východe Chorvátska, môžu mať vplyv na dopravné trasy spájajúce Nemecko a Rakúsko s Gréckom a Tureckom.



Mimo Európy je situácia extrémnejšia v Indii. Juh tejto ázijskej krajiny zasiahli v júni teploty od 40 do 50 stupňov.