Známa česká herečka zvažuje prácu v Českom dome v Jeruzaleme

Praha 26. septembra (TASR) - Herečka Veronika Žilková-Stropnická zvažuje prácu v Českom dome v Jeruzaleme, ktorý 27. novembra otvorí prezident ČR Miloš Zeman. Zistil to server iROZHLAS.cz od Českých centier, pod ktoré patrí aj spomínaná inštitúcia.



Herečka najprv informáciu poprela, ale neskôr uviedla, že sa ešte rozhoduje, či sa vôbec do Izraela presťahuje. Jej manžel a bývalý minister Martin Stropnický z hnutia ANO sa pritom na jeseň ujme postu tamojšieho veľvyslanca.



Nový Český dom v Jeruzaleme bude viesť Robert Mikoláš, bývalý spravodajca Českého rozhlasu (ČRo), ktorý v súčasnosti riadi České centrum v izraelskom hlavnom meste Tel Aviv.



Ďalším pracovníkom by mohla byť Žilková, manželka budúceho veľvyslanca v Izraeli Stropnického. Pracovala by na polovičný úväzok ako programová koordinátorka a je jedným z kandidátov na tento post, ktorý nie je vedúcou pozíciou.



Žilková nakoniec záujem priznala, avšak dodala, že zatiaľ nie je rozhodnutá a navyše, až do júna budúceho roka má pracovné záväzky v Prahe. "Vymenila by som miesto herečky - nakrúcam film, seriál, hrám niekoľko veľkých rolí v divadle - za pomocnú administratívnu silu," povedala pre iROZHLAS.cz.



Exminister zahraničných vecí, obrany a kultúry Stropnický už dostal od Izraela oficiálny súhlas - takzvané agremán. Do Izraela sa presunie na prelome októbra a novembra, dovtedy sa vzdá mandátu poslanca.



Českým veľvyslancom v Izraeli bol do roku 2014 Ivo Schwarz, štandardné obdobie pre výkon funkcie sú štyri roky.



Český dom bude sídlom agentúr Czech Trade a CzechTourism. Usporadúva tiež kultúrne akcie. Otvorenie Českého domu má byť prvým krokom v zámere premiestniť české veľvyslanectvo v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema. Zeman sa o to snaží podľa vzoru amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Žilková, rodená Pražanka, pochádza z hudobnej rodiny. Jej domovskou divadelnou scénou bol Činoherný klub, neskôr hosťovala v Divadle na Vinohradoch. Za úlohu umierajúcej Marjánky vo filme z roku 1996 Zapomenuté světlo režiséra Vladimíra Michálka si vyslúžila Českého leva za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Hrala a scenáristicky sa podieľala aj na vysoko sledovanom zábavnom programe Tele Tele v televízii Nova.



Žilková v roku 1994 kandidovala v komunálnych voľbách za hnutie Pražania Prahe, pripomenul portál iROZHLAS.cz.