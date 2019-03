Oceňovaného egyptského fotoreportéra po 6 rokoch prepustili z väzenia

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, zvolený do úradu v roku 2014 - po zosadení islamistu Mursího -, bráni ostro kritizovaný stav dodržiavania ľudských práv vo svojej krajine.

Káhira 4. marca (TASR) - Po takmer šiestich rokoch väzenia prepustili v pondelok v Egypte na slobodu medzinárodne oceňovaného fotoreportéra Mahmúda Abú Zajda. Fotograf, známy viac pod prezývkou Shawkan, získal vlani Svetovú cenu slobody tlače, ktorú každoročne udeľuje Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).



Shawkana zatkli v auguste roku 2013 počas dokumentovania potýčok demonštrantov podporujúcich zosadeného islamistického prezidenta Muhammada Mursího s políciou, ktoré prerástli do krviprelievania s obeťami na životoch.



Následne úrady tohto fotoreportéra obvinili z "teroristickej a kriminálnej činnosti" a súdili spolu s ďalšími 739 spoluobvinenými. Šlo o jeden z najväčších súdnych procesov od roku 2011, keď v Egypte vypuklo protivládne povstanie vedúce k zosadeniu dlhoročného prezidenta Husního Mubaraka.



Vlani v septembri súd potvrdil rozsudky smrti nad 75 obžalovanými, ako aj trest päť rokov väzenia pre Shawkana, ktorému sa do výkonu trestu započítala aj doba strávená do vyšetrovacej väzbe.



Fotoreportéra obvinili z "vraždy a členstva v teroristickej organizácii", za čo v Egypte hrozí aj trest smrti, čo medzinárodné ľudskoprávne a novinárske organizácie odsúdili a žiadali, aby bol ich kolega zbavený viny a prepustený na slobodu.



Podobne ako Shawkan bolo v procese na päť rokov väzenia odsúdených aj ďalších 214 obvinených, ktorých tiež v pondelok prepustili, dodala agentúra AFP.



Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, zvolený do úradu v roku 2014 - po zosadení islamistu Mursího -, bráni ostro kritizovaný stav dodržiavania ľudských práv vo svojej krajine. Tvrdí, že arabské krajiny majú "vlastné vnímanie ľudskosti, hodnôt a mravov".



Jeho kritici však vyhlasujú, že Sísí, ktorého do funkcie znovuzvolili v roku 2018, potláča v Egypte disent i slobodu médií.



Mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc vo svojej správe za rok 2018 zaradila Egypt na 161. miesto spomedzi 180 krajín, kde sa monitorovala miera slobody tlače.