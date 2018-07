Znásilnená tínedžerka postúpila interrupciu. Poslali ju do väzenia

V Indonézii je interrupcia povolená len v prípade znásilnenia. Zákrok sa však musí vykonať do jeden a pol mesiaca od otehotnenia a musia ho vykonať profesionáli.

Jakarta 22. júla (TASR) - Pätnásťročnú indonézsku tínedžerku, ktorá otehotnela po znásilnení vlastným bratom, odsúdili na šesť mesiacov väzenia za to, že vo vyššom štádiu tehotenstva podstúpila interrupciu. Informuje o tom v nedeľu agentúra AP.



Miestna polícia uviedla, že k odsúdeniu oboch súrodencov na ostrove Sumatra došlo ešte vo štvrtok. Osemnásťročný brat dievčaťa strávi vo väzení dva roky za trestný čin sexuálneho zneužívania maloletej osoby.



Prokuratúra pritom pôvodne požadovala ročný trest pre dievča a sedemročné väzenie pre jej brata.



Súd zistil, že dievča bolo od septembra minulého roka znásilnené dovedna osemkrát. V máji miestni obyvatelia objavili blízko plantáže palmového oleja plod bez hlavy, píše AP. V Indonézii je interrupcia nelegálna, je však povolená v prípade znásilnenia, osobitne vtedy, keď je ohrozený život ženy. Zákrok sa však musí vykonať do jeden a pol mesiaca od otehotnenia a musia ho vykonať profesionáli.



Dievča podstúpilo interrupciu v šiestom mesiaci tehotenstva, uviedol súd.



Matka súrodencov čelí v separátnom procese obvineniam, že so zákrokom dcére pomohla, pretože sa obávala hanby pred okolím.



Indonézska ľudskoprávna skupina Inštitút pre reformu trestného súdnictva (ICRJ) v nedeľu vyzval súd, aby prípad prehodnotila, píše agentúra DPA.