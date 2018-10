Znečistenie vzduchu je najčastejšou príčinou predčasnej smrti v Európe

Správa EEA spresnila, že cestná doprava je jedným z hlavných zdrojov znečistenia ovzdušia v Európe a trpia ňou najmä obyvatelia miest, kde sú emisie súvisiace s cestnou dopravou najškodlivejšie.

Brusel 29. októbra (TASR) - Znečistenie ovzdušia je najčastejšou príčinou predčasnej smrti v 41 európskych krajinách. Uviedla to v pondelok vo svojej správe Európska environmentálna agentúra (EEA), ktorá je jednou z agentúr EÚ. Znečistenie ovzdušia podľa nej stále predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie.



Agentúra vychádza z údajov približne 2500 meracích staníc na celom kontinente. V správe konštatuje, že aj napriek zlepšeniam je kvalita ovzdušia na mnohých miestach nižšia, ako sú normy Európskej únie a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



V porovnaní s rokom 2015 došlo v Európe k miernemu zníženiu koncentrácie jemných častíc prachu, dymu, sadze alebo peľu (PM2,5), oxidu dusičitého (NO2) vylučovaného dieselovými motormi a ozónu (O3), vo všeobecnosti sú však namerané hodnoty nad limitmi povolenými EÚ a ešte prísnejšími limitmi odporúčanými WHO.



EEA odhaduje, že jemné častice v ovzduší sú zodpovedné za asi 391.000 predčasných úmrtí v 28 krajinách EÚ v roku 2015. V celoeurópskom meradle, čiže v 41 európskych krajinách, v ktorých prebehli merania, sa celkový počet obetí zvýšil na 422.000 osôb. O pokroku sa dá hovoriť v porovnaní s údajmi z roku 1990, keď bolo ročne znečistením ovzdušia spôsobených o 500.000 predčasných úmrtí viac.



"Znečistené ovzdušie je neviditeľný vrah. Musíme zdvojnásobiť naše úsilie o riešenie jeho príčin," uviedol výkonný riaditeľ EEA Hans Bruyninckx v správe pre médiá.



Správa EEA spresnila, že cestná doprava je jedným z hlavných zdrojov znečistenia ovzdušia v Európe a trpia ňou najmä obyvatelia miest, kde sú emisie súvisiace s cestnou dopravou najškodlivejšie. Ďalšími faktormi sú poľnohospodárstvo, výroba energie a priemysel.



Správa naznačila, že v roku 2016 bolo šesť percent mestskej populácie v EÚ vystavených koncentráciám častíc PM2,5 nad povolené limity (v roku 2015 to bolo sedem percent). Podiel mestskej populácie postihnutej nadmernou koncentráciou oxidu dusičitého je sedempercentný - mierne zlepšenie v porovnaní s deviatimi percentami v roku 2015.



EEA pripomenula, že v máji tohto roku bolo šesť členských krajín Únie zažalovaných na Súdnom dvore EÚ za to, že nesplnili svoje záväzky týkajúce sa kvality ovzdušia: Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.