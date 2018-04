ZNEŠKODNILI BOMBU v Nemecku: Príbytky muselo opustiť až 26.000 ľudí

Na snímke evakuácia pacientov z nemocnice Brüderkrankenhauses St. Josef do inej nemocnice v nemeckom Paderborne 8. apríla 2018. Foto: TASR/DPA

Düsseldorf 8. apríla (TASR) - Vyše 26.000 ľudí muselo v nedeľu ráno v meste Paderborn na západe Nemecka na istý čas opustiť svoje byty, pretože odborníci začali odstraňovať 1,8 tony vážiacu bombu z druhej svetovej vojny. Britskú bombu našli pred pol druha týždňom v jednej záhrade, približuje agentúra DPA.Zneškodnenie tejto munície znamenalo evakuáciu obyvateľov z okruhu 1,5 kilometra. To prakticky znamenalo, že museli byť dočasne odsunutí aj ľudia hospitalizovaní v dvoch miestnych nemocniciach, penzisti ubytovaní v niekoľkých domovoch dôchodcov a ľudia nachádzajúci sa momentálne v jednej univerzite i v niekoľkých štvrtiach historického starého mesta. A pacienti dvoch ďalších nemocníc boli presunutí do bezpečnejších častí týchto zdravotníckych zariadení.Požiarnikom pomáhalo vyše tisícky dobrovoľníkov. Polícia a záchranári dostali nariadenie byť si do presného poludnia úplne istí, že v danej zóne nezostal už ani jeden obyvateľ. Pre evakuovaných ľudí boli postavené aj núdzové príbytky.Bomba sa našla pri stavebných prácach v záhrade jedného domu. Nachádzala sa len v 80-centimetrovej hĺbke, takže pri prípadnom výbuchu by napáchala značné škody.