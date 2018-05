Zo Saska putovalo do Tuniska 19 vyhostených žiadateľov o azyl

Stroj s vyhostenými vyštartoval smerom do severoafrickej krajiny z letiska Lipsko-Halle.

Lipsko 30. mája (TASR) - Nemecko vyhostilo v stredu ďalších neúspešných žiadateľov o azyl, tentoraz 19 Tunisanov zo spolkovej krajiny Sasko.



Informáciu priniesol Stredonemecký rozhlas (MDR).



Tucet z cestujúcich žil počas azylového konania v predmetnej spolkovej krajine, osem z nich vyhostili priamo z väzenských zariadení.



Saské úrady vlani vyhostili podstatne viac cudzincov-kriminálnikov ako v rokoch predtým. Až 112 väzňov nedobrovoľne putovalo spoza mreží priamo do vlasti. To bolo takmer trojnásobné zvýšenie oproti roku 2016.