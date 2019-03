Zo šírenia videa s vraždou študentky obžalovali 14 ľudí

Telá 24-ročnej Dánky Louisy Vesteragerovej Jespersenovej a 28-ročnej Nórky Maren Uelandovej objavili vlani 17. decembra neďaleko vrcholu hory Tubkál v pohorí Vysoký Atlas.

Kodaň 7. marca (TASR) - Dovedna 14 ľudí je v Dánsku obžalovaných zo šírenia videozáznamu zachytávajúceho vraždu dánskej študentky, ktorú zabili v decembri počas návštevy Maroka. Oznámila to vo štvrtok dánska polícia, informuje agentúra DPA.



Telá 24-ročnej Dánky Louisy Vesteragerovej Jespersenovej a 28-ročnej Nórky Maren Uelandovej objavili vlani 17. decembra neďaleko vrcholu hory Tubkál v pohorí Vysoký Atlas. Obe ženy, ktoré boli študentkami na nórskej univerzite, mali na krku rezné rany.



Marocké úrady sú presvedčené, že obe vraždy boli teroristickými činmi, a v súvislosti s prípadom zatkli vyše 20 ľudí.



"Z celkových 118 správ, ktoré sme dostali a preskúmali, vyústilo 14 prípadov do obžalovania," uviedol dánsky policajný inšpektor Michael Kjeldgaard. Zmienených 14 osôb obvinili z porušenia trestného zákonníka, ktorého sa mali dopustiť tým, že prostredníctvom sociálnych sietí zdieľali inkriminovaný videozáznam.



Dvanásť z týchto osôb sa podľa úradov dopustilo porušenia predpisov na ochranu osobných údajov, a to za mimoriadne priťažujúcich okolností. Za takýto delikt im hrozí až trojročné väzenie. Zvyšné dve osoby sú obžalované zo schvaľovania týchto vrážd, za čo im v prípade usvedčenia hrozí finančná pokuta alebo odňatie slobody až do výšky dvoch rokov. Spomedzi 14 obžalovaných majú dvaja len 13 rokov a zrejme tak predstúpia pred porotu pre mládež.



Dánska polícia ľudí vyzývala, aby inkriminované video zo sociálnych sietí vymazali a ďalej nešírili.



V Nórsku v súvislosti so zdieľaním videozáznamu nikoho neobvinili, polícia však informovala, že sa naďalej snaží prechádzať jeho šíreniu na sociálnych sieťach.



Jespersenová a Uelandová boli študentkami Univerzity juhovýchodného Nórska. Dvojica sa rozhodla stráviť vianočné sviatky v Maroku a do krajiny pricestovali na mesačnú dovolenku 9. decembra.