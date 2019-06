Zo súboja o lídra konzervatívcov odstúpil minister Matt Hancock

Hancock svoje rozhodnutie oznámil po štvrtkovom prvom kole hlasovania konzervatívnych poslancov, v ktorom s veľkým náskokom zvíťazil exminister zahraničných vecí Boris Johnson.

Londýn 14. júna (TASR) - Zo súboja o post nového lídra Konzervatívnej strany, ktorý sa stane aj britským premiérom, odstúpil v piatok minister zdravotníctva Matt Hancock. V súboji tak zostalo už len šesť uchádzačov, informovala televízia Sky News.



Hancock svoje rozhodnutie oznámil po štvrtkovom prvom kole hlasovania konzervatívnych poslancov, v ktorom s veľkým náskokom zvíťazil exminister zahraničných vecí Boris Johnson.



Do druhého kola Hancock postúpil ako šiesty zo siedmich kandidátov, ktorí dostali najmenej 17 poslaneckých hlasov. Zvyšní traja — vrátane oboch žien — zo súboja vypadli. Budúci britský premiér bude teda určite muž.



Za víťazného Johnsona hlasovalo 114 konzervatívcov v Dolnej snemovni britského parlamentu. Druhý skončil minister zahraničných vecí Jeremy Hunt (43 hlasov) a na treťom minister životného prostredia Michael Gove (37 hlasov). Matta Hancocka podporilo 20 straníckych kolegov.



"(Konzervatívna) strana pochopiteľne hľadá kandidáta pre špecifické okolnosti, v ktorých sa momentálne nachádzame," uviedol Hancock vo vyhlásení.



Podľa vlastných slov sa zatiaľ nerozhodol, koho zo zvyšných kandidátov podporí. V ďalších dňoch chce preto hovoriť o možných hodnotových prienikoch so všetkými zvyšnými uchádzačmi, ktorí sa usilujú nahradiť na čele strany a vlády odchádzajúcu premiérku Theresu Mayovú.



Hlavnou otázkou, ktorú bude musieť riešiť nový líder konzervatívcov, bude súčasný pat okolo opakovane odkladaného brexitu. Podľa pozorovateľov sa Mayovej nástupca môže ocitnúť v podobne neriešiteľnej situácii ako odchádzajúca premiérka, ktorej sa nepodarilo presadiť ňou dosiahnutú dohodu o brexite.



Konzervatívni poslanci v sérii hlasovaní, ktoré zavŕšia 20. júna, vyberú dvojicu "finalistov". O nich bude následne hlasovať poštou vyše 160.000 členov Konzervatívnej strany. Meno Mayovej nástupcu by mohlo byť oznámené už deň po skončení tohto hlasovania, teda 23. júla.