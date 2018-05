Zomrel americký spisovateľ Tom Wolfe

Wolfe písal prevažne literatúru faktu.

New York 15. mája (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel americký spisovateľ a novinár Thomas Wolfe, známy aj pre svoj román Ohňostroj márnosti. V utorok o tom informoval britský denník The Guardian.



Podľa Wolfovej mediálnej zástupkyne Lynn Nesbitovej zomrel tento spisovateľ a esejista v pondelok v New Yorku.



Wolfe písal prevažne literatúru faktu. Charakteristickým znakom jeho tvorby bolo vnášanie svojej osoby ako jednej z postáv práve do takejto literatúry, píše The Guardian.



Podľa agentúry AP bol Wolfe presvedčený, že jediný spôsob, ako napísať skvelý príbeh, je ísť do sveta a zaznamenať ho.



Jeden z jeho bestsellerov - satirický román Ohňostroj márnosti, zaznamenávajúci život newyorskej spoločnosti v 80. rokoch - sa stal i námetom pre rovnomenné filmové prevedenie.