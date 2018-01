Zomrel básnik Chajim Guri, jeden zo zakladateľov Izraela

Guriho dokumentárny film z roku 1974 o holokauste získal nomináciu na americkú filmovú cenu Oscar.

Jeruzalem 31. januára (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel v stredu izraelský spisovateľ, novinár a filmár Chajim Guri, ktorý bol najvýraznejším básnikom generácie zakladateľov štátu Izrael.



Hold tomuto "národnému básnikovi našich čias" a "učiteľovi života" vzdal aj izraelský prezident Reuven Rivlin, informovala agentúra AP.



Guri sa narodil v Tel Avive v roku 1923 za čias britského mandátu v Palestíne. Jeho rodičia boli emigranti z Ruska.



Ako v článku vydanom pri príležitosti básnikových 90. narodenín konštatoval časopis Jewish Review of Books, Guri bol príslušníkom prvej skutočne pôvodnej generácie ľudí narodených v Palestíne, vychovaných výlučne v jazyku hebrejskom a formovaných bojom za izraelskú štátnosť.



Po štúdiu na poľnohospodárskej škole vstúpil Chajim Guri do elitných úderných jednotiek Palmach (Plugot machac). V roku 1947 bol vyslaný do Maďarska, kde pomáhal ľuďom preživším holokaust pri ilegálnom vycestovaní do mandátnej Palestíny. Po vzniku Izraela sa zúčastnil výcviku výsadkárov v severočeskom meste Stráž pod Ralskem. Počas izraelskej vojny za nezávislosť bol zástupcom veliteľa Negevskej brigády, ktorá patrila pod Palmach.



Členmi Palmachu boli aj neskoršie veľmi výrazné osobnosti Izraela - premiér a generál Jicchak Rabin či armádny veliteľ Moše Dajan.



Po vojne za nezávislosť Izraela študoval Chajim Guri literatúru na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Sorbonne v Paríži. Ako novinár pracoval v denníku la-Merchav a neskôr v denníku Davar. Uznania sa mu dostalo za spravodajstvo zo súdneho procesu s nacistickým pohlavárom Adolfom Eichmannom z roku 1961.



Guri bol plodným a vplyvným básnikom, jeho verše o vzniku moderného Izraela sú hlboko zakorenené v étose krajiny, konštatovala AP. Podľa nej sa Guri netajil ani svojimi politickými názormi a kritizoval vládu premiéra Benjamina Netanjahua. Pred piatimi rokmi v parlamente vyhlásil, že napriek tomu, že v Izraeli "pozná takmer každý kameň", teraz túto krajinu nespoznáva.



Guriho dokumentárny film z roku 1974 o holokauste získal nomináciu na americkú filmovú cenu Oscar.