Zomrel fotoreportér David Goldblatt, preslávený snímkami apartheidu

Johannesburg 25. júna (TASR) - Juhoafrický fotograf David Goldblatt, ktorý sa preslávil snímkami svojej rasovo rozdelenej krajiny, zomrel v pondelok ako 87-ročný vo svojom dome v Johannesburgu. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšiu Goodman Gallery.



"Odišla legenda, učiteľ, národná ikona a človek s absolútnou integritou," uviedla Liza Essersová, riaditeľka danej inštitúcie, ktorá okrem iných vystavuje i diela zosnulého umelca.



Goldblatt bol jedným z najznámejších reportážnych fotografov v JAR, so zameraním na spoločenskú nespravodlivosť apartheidu, ktorý sa skončil v roku 1994. Namiesto politických udalostí sa však vo svojej tvorbe sústreďoval na scény všedného života, ktoré ukazovali, ako segregačná politika belošskej vlády ovplyvňovala každodenný život obyvateľov.



"Počas tých rokov boli mojím hlavným záujmom hodnoty - čo si ceníme v JAR, ako sme sa k nim dostali a ako ich vyjadrujeme. Veľmi ma ako občana zaujímali udalosti, ktoré sa v krajine diali, ale ako fotografa ma to nepriťahovalo. Mojím záujmom boli podmienky, ktoré dávali týmto udalostiam podnet," citovala Goldblattove slová vyššie uvedená galéria.



Goldblatt sa narodil v roku 1930 v meste Randfontein západne od Johannesburgu. Bol vnukom židovských imigrantov, ktorí sa do Juhoafrickej republiky presťahovali z Litvy. Fotografovať začal ako 18-ročný.



Jeho práce sú vystavované v múzeách po celom svete vrátane Pompidouovho centra v Paríži alebo Múzea moderného umenia (MoMA) v New Yorku. Počas svojej kariéry získal viacero ocenení, medzi inými prestížnu Cenu Henriho Cartiera-Bressona, zakladateľa modernej fotožurnalistiky.