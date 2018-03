Zomrel herec a dablér Vlastimil Bedrna. Nahovoril aj Homera Simpsona

V. Bedrna sa narodil 8. februára 1929 v Prahe. Po maturite sa zapísal na dve školy, nakoniec ho prijali na DAMU, ktorú v roku 1952 úspešne ukončil.

Praha 7. marca (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel v utorok český herec Vlastimil Bedrna, ktorý hral v menších úlohách vo filmoch ako Limonádový Joe aneb Koňská opera, Božská Ema či Jáchyme, hoď ho do stroje. Bol aj vyhľadávaným dabingovým a divadelným hercom, informovali spravodajské weby Novinky.cz a iDNES.cz.



Bedrna sa narodil 8. februára 1929 v Prahe. Po maturite sa zapísal na dve školy, nakoniec ho prijali na DAMU, ktorú v roku 1952 úspešne ukončil. Nasledovalo angažmán v Divadle S. K. Neumanna a v Mestskom divadle v Mladej Boleslavi a ročné pôsobenie v Armádnom umeleckom súbore.



Neskôr odišiel do Prahy, kde sa od roku 1957 podieľal na zakladaní divadla Rokoko. Po jeho zrušení začiatkom 70. rokov odišiel do Divadla Na zábradlí, kde účinkoval takmer vo všetkých hrách režírovaných Evaldom Schormom. Od roku 1995 pôsobil v Divadle pod Palmovkou.



Pre televíziu daboval postavu Homera Simpsona v prvých 12 sériách animovaného seriálu Simpsonovci. Po mozgovej mŕtvici v roku 2005 ho nahradil Vlastimil Zavřel.



Za celoživotnú prácu v dabingu dostal v rovnakom roku Cenu Františka Filipovského.