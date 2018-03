Zomrel Izraelčan, ktorého v Jeruzaleme pobodal palestínsky útočník

Izraelčan bol ženatý a mal štyri deti.

Jeruzalem 19. marca (TASR) - Izraelčan, ktorého v nedeľu v jeruzalemskom Starom meste dobodal Palestínčan, na následky ťažkých zranení v ten deň v nemocnici zomrel. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na izraelskú políciu.



Obeťou činu sa stal izraelský občan, ktorého identifikovali ako 32-ročného Adiela Colemana. Pochádzal z predjordánskej židovskej osady Kochav ha-Šachar. Bol ženatý a mal štyri deti, uviedol denník Haarec.



K útoku došlo v blízkosti vstupu do komplexu Chrámovej hory.



Útočník, ktorého policajti zastrelili priamo na mieste činu, bol podľa zistení vyšetrovateľov 28-ročný obyvateľ dediny Akraba ležiacej neďaleko predjordánskeho Nábulusu. Jeho brat a strýko sú členmi vedenia militantného hnutia Hamas v Predjordánsku.



Samotný útočník však nebol považovaný za aktívneho člena Hamasu a nebol v hľadáčiku izraelských bezpečnostných služieb. Do Izraela prišiel legálne, aby si tam hľadal prácu. Mal povolenie na pobyt platné päť dní.



Počet podobných násilných útokov v Izraeli a Predjordánsku vzrástol od 6. decembra 2017, keď americký prezident Donald Trump oznámil svoje rozhodnutie uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela, čo pobúrilo Palestínčanov i arabský svet.



Dvaja izraelskí vojaci zahynuli a ďalší dvaja utrpeli vážne zranenia, keď do nich v piatok v Predjordánsku vrazil autom Palestínčan.