Zomrel niekdajší španielsky líder socialistov i minister vnútra

Rubalcaba vstúpil do PSOE v roku 1974, v čase, keď sa v Španielsku chýlil ku koncu diktátorský režim generála Francisca Franca.

Madrid 10. mája (TASR) - Vo veku 67 rokov zomrel v piatok v dôsledku mozgovej príhody niekdajší líder španielskych socialistov Alfredo Pérez Rubalcaba, ktorý sa z pozície ministra vnútra pričinil o to, že baskická separatistická organizácia ETA ukončila v roku 2011 po desaťročiach krviprelievania ozbrojený boj. S odvolaním sa na vyhlásenia Rubalcabovej rodiny i straníckych kolegov o tom informovala agentúra AFP.



Rubalcabu prijali ešte v stredu vo vážnom stave do nemocnice v meste Majadahonda ležiacom neďaleko Madridu.



"Súdruh Alfredo Pérez Rubalcaba nás opustil," napísala v piatok na Twitteri Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE).



Rubalcabovi vzdal na rovnakej sociálnej sieti poctu aj španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý ho v roku 2014 nahradil na poste lídra PSOE. Rubalcabu opísal ako "štátnika, ktorého celý život bol zasvätený službe vlasti". "Jeho podpis nesie koniec ETA aj veľký sociálny pokrok," dodal Sánchez, ktorý vo štvrtok predčasne opustil neformálny summit Európskej únie v rumunskom meste Sibiu, aby bol s Rubalcabovou rodinou.



Rubalcaba vstúpil do PSOE v roku 1974, v čase, keď sa v Španielsku chýlil ku koncu diktátorský režim generála Francisca Franca. Vo vláde premiéra Felipeho Gonzáleza zastával v rokoch 1982-1999 posty ministra školstva a hovorcu vlády. Neskôr, počas vlády premiéra Josého Luisa Rodrígueza Zapatera, bol ministrom vnútra a vicepremiérom.



Práve z pozície ministra vnútra, ktorú zastával v rokoch 2006-2011, dohliadal na zásahy voči ETA, ako aj tajné mierové rozhovory s touto skupinou. Krátko po skončení jeho mandátu oznámila ETA v októbri 2011 svoje rozhodnutie ukončiť po 40 rokoch ozbrojený boj.



V roku 2011 bol Rubalcaba kandidátom PSOE na post premiéra, socialistov však v parlamentných porazila konzervatívna Ľudová strana (PP). Z pozície lídra PSOE odstúpil v roku 2014, a to v reakcii na zlé výsledky strany vo voľbách do Európskeho parlamentu. Následne sa vrátil ako profesor chémie na Madridskú univerzitu, kde už predtým pôsobil na rovnakom poste.