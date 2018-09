Zomrel P. Toufar, neúnavný propagátor výzkumu vesmíru a kozmonautiky

Pavel Toufar vyštudoval právo na pražskej Karlovej univerzite. Už ako veľmi mladý novinár a spisovateľ patril k priekopníkom a zásadným postavám českej popularizácie dobýjania vesmíru.

Praha 26. septembra (TASR) - Vo veku 70 rokov zomrel v stredu po ťažkej chorobe popredný český propagátor kozmonautiky, spisovateľ Pavel Toufar. Serveru Aktuálně.cz to potvrdili zdroje blízke jeho rodine.



Pavel Toufar vyštudoval právo na pražskej Karlovej univerzite. Už ako veľmi mladý novinár a spisovateľ patril k priekopníkom a zásadným postavám českej popularizácie dobýjania vesmíru. V roku 1969 napísal napríklad najväčší počet článkov v rôznych československých časopisoch, v ktorých popularizoval americký vesmírny program Apollo a hlavne historický let sondy Apollo 11 k Mesiacu. Toufar spolupracoval aj s časopismi Reportér, Mladý svět, VTM a mnohými ďalšími.



V 70. rokoch sa stal ako veľmi mladý právnik a publicista členom Medzinárodného inštitútu kozmického práva (IISL) pri Medzinárodnej astronautickej federácii. Od polovice 80. rokov spolupracoval s Československou, neskôr Českou televíziou na popularizácii a komentovaní celého radu kozmonautických udalostí.



Napísal veľký počet kníh literatúry faktu, rovnako ako tisíce časopiseckých a novinových článkov o vesmíre a okrem toho pracoval na celom rade filmových, televíznych a rozhlasových scenárov.



Od roku 2008 sa aktívne podieľal na podpore českej vedeckej účasti na medzinárodnom experimente Mars 500, ktorý mal pripraviť posádku na dlhý let k červenej planéte.