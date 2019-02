Profil módneho návrhára Karla Lagerfelda



Karl Otto Lagerfeld sa narodil 10. septembra 1933 nemeckom Hamburgu. Otec budúceho návrhára bol švédsky podnikateľ, ktorý zbohatol na výrobe kondenzovaného mlieka. Matka milovala svet módy, zmysel pre kreativitu a obdiv k módnym trendom neskôr učaroval aj jej synovi.



Finančná situácia rodiny bola viac než priaznivá. Údajne k svojim štvrtým narodeninám dostal Karl Lagerfeld vlastného komorníka a už pred nástupom do školy hovoril tromi svetovými jazykmi. Kým jeho dve staršie sestry rodičia poslali do internátnej školy, on sa vydal vlastnou cestou. V 19-tich zatúžil opustiť rodinné panstvo, ku ktorému prislúchalo 12.000 akrov pôdy, a rozhodol sa odcestovať na do Paríža.



Mladý Karl túžil po práci kresliara, tvorcu komiksov, portrétistu. V roku 1954 ho však náhoda odviala do módneho priemyslu. Vyhral súťaž neprofesionálnych návrhárov svojim modelom štýlového kabátu a víťazstvo ho motivovalo k ďalšej tvorbe. Dvadsaťjedenročného talentovaného Lagerfelda objavil v roku 1955 Piere Balmain.



Vynikajúca pracovná ponuka ho nasmerovala ďalej k Jeanovi Patouovi, u ktorého zastával miesto hlavného návrhára do roku 1963. Práca vo firme naberala na obrátkach a Lagerfeld cítil, že mu neposkytuje rozlet v ďalšej kreatívnej činnosti. Z firmy odišiel a profesionálne uplatnenie našiel až pri tvorbe pre taliansky módny dom Fendi, kde vytvoril kolekciu kožušinových kabátov a pomohol majiteľkám pretaviť firmu na luxusnú značku.



V 70. rokoch tvorbu umelca poznačila spolupráca s Chloe, ktorú v roku 1975 obohatil aj o svoj parfum. Od roku 1983 Lagerfeld pôsobil ako kreatívny riaditeľ módnej značky Chanel.



V roku 2007 uviedli v kinách dokumentárny film režiséra Rodolphea Marconiho s názvom Lagerfeld Confidential, v ktorom sa samotný tvorca vyjadruje napríklad k svojej homosexualite, či vzťahu k matke, ktorá mala na jeho život výrazný vplyv.

Paríž 19. februára (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel svetoznámy módny návrhár Karl Lagerfeld. Informoval o tom v utorok denník Le Figaro.Lagerfeld sa narodil v roku 1933 v nemeckom meste Hamburg, ako 20-ročný sa presťahoval do Paríža. O niekoľko rokov neskôr začal po výhre v módnej súťaži pracovať pre uznávaného návrhára Pierra Balmaina.Podľa televízie Sky News Karl Lagerfeld zomrel v utorok ráno v súkromnej Americkej nemocnici v Paríži, kde ho hospitalizovali v pondelok.Špekulácie o Lagerfeldovom zlom zdravotnom stave sa šírili už niekoľko týždňov, najmä po tom, ako sa v januári nezúčastnil na módnej prehliadke značky Chanel v Paríži, čo bolo oficiálne zdôvodnené jeho únavou. Stalo sa tak vôbec po prvý raz od roku 1983, keď sa Lagergeld stal kreatívnym riaditeľom spoločnosti Chanel.Aby rozptýlil obavy svojich fanúšikov Lagerfeld poslal video, v ktorom Carine Roitfeldovej, bývalej šéfredaktorke francúzskej verzie časopisu Vogue, blahoželal k úspechu jej nového magazínu CR Fashion Book.