Zomrel W. Broecker, ktorý spopularizoval termín globálne otepľovanie

Broecker sa narodil 29. novembra 1931 v Chicagu. Na Kolumbijskej univerzite začal pôsobiť v roku 1959. Väčšinu času strávil v univerzitných laboratóriách v Palisades v štáte New York.

New York 19. februára (TASR) - Americký klimatológ Wallace Smith Broecker, ktorý spopularizoval termín "globálne otepľovanie", zomrel v pondelok v New Yorku vo veku 87 rokov. Oznámila to v utorok agentúra AP s odvolaním sa na Kolumbijskú univerzitu v New Yorku, kde Broecker dlhé roky pôsobil ako profesor a výskumník.



Z termínu "globálne otepľovanie" sa stalo bežné slovné spojenie vďaka Broeckerovmu článku "Zmena klímy: Sme na pokraji výrazného globálneho otepľovania?" zverejnenému v roku 1975 v časospise Science, v ktorom správne predpokladal, že hromadenie oxidu uhličitého v atmosfére povedie k badateľnému otepľovaniu.



Broecker tiež ako prvý zistil, že existuje globálny systém hlbokomorských prúdov, ktorý dostal názov termohalinný výmenník (ide o zloženinu zo slov slov thermo — teplo a halinný — soľný). Zároveň tvrdil, že priemerné zimné teploty v Európe môžu v budúcnosti klesnúť o 11 stupňov, takže zima v Londýne by bola taká studená ako na Špicbergoch, ležiacich takmer 1000 kilometrov za severným polárnym kruhom.



Bol držiteľom mnohých ocenení vrátane National Medal of Science, ktorú vedcom udeľuje prezident Spojených štátov amerických. Bol tiež vedúcim pracovníkom projektu Biosphere 2. Ide o komplex budov v americkom štáte Arizone dokončený v roku 1991, ktorý mal byť systémom nezávislým od vonkajšieho sveta. Tento neúspešný pokus mal ukázať, že z dlhodobého hľadiska je možný život v uzavretom ekologickom systéme.