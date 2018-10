Zomrel zvukový inžinier Geoff Emerick, ktorý nahrával The Beatles

G. Emerick začal pracovať pre nahrávaciu spoločnosť EMI Records začiatkom 60. rokov ešte ako tínedžer.

Londýn 3. októbra (TASR) - Britský hudobný producent a zvukový inžinier Geoff Emerick, známy najmä pre svoju spoluprácu so skupinou The Beatles, zomrel v utorok vo veku 72 rokov. Príčinou úmrtia tohto štvornásobného držiteľa ceny Grammy bol infarkt myokardu, informovala v stredu agentúra AP.



Emerick začal pracovať pre nahrávaciu spoločnosť EMI Records začiatkom 60. rokov ešte ako tínedžer. Hoci sa už vtedy niekoľkokrát dostal v štúdiu do kontaktu s The Beatles, jeho prvá plnohodnotná spolupráca s liverpoolskou štvoricou nastala až v roku 1966, keď ho prizvali na nahrávanie albumu Revolver.



Oficiálny účet skupiny na sociálnej sieti Twitter označil Emerickovu prácu za integrálnu súčasť hudby The Beatles. Zohral vplyvnú úlohu pri nahrávaní skladieb skupiny v druhej polovici 60. rokov, ktorá je považovaná za vrchol ich tvorby. Skupina vtedy prestala koncertovať a venovala sa výlučne štúdiovej práci.



The Beatles v danom období prichádzali v populárnej hudbe s priekopníckymi kompozíciami, aranžmánmi, textami a konceptuálnymi albumami. Emerick s nimi nahral ešte Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), Magical Mystery Tour (1967), The Beatles (1968), Yellow Submarine (1969) a Abbey Road (1969).



Emerick spolupracoval aj na nahrávkach interpretov ako Judy Garlandová, Art Garfunkel, Elvis Costello, Paul McCartney, Kate Bushová, Nellie McKayová, Jeff Beck, Manfred Mann, Split Enz, Cheap Trick, Supertramp, Ultravox, Nazareth či Mahavishnu Orchestra. V roku 2006 vydal autobiografiu Here, There and Everywhere.