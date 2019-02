Zomrela autorka romantických bestsellerov Rosamunde Pilcherová

Spisovateľka zomrela v škótskom Dundee, kde bývala, na následky mozgovej príhody.

Londýn 7. februára (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrela svetoznáma autorka romantických bestsellerov Rosamunde Pilcherová. Informoval o tom denník The Guardian s odvolaním sa na syna zosnulej.



Spisovateľka zomrela v škótskom Dundee, kde bývala, na následky mozgovej príhody.



"Bola vo výbornej forme až do (vlaňajších) Vianoc, potom v novom roku ochorela na zápal priedušiek, ale všetci očakávali, že sa z toho dostane tak, ako predtým. Potom však v nedeľu v noci utrpela mozgovú porážku, po ktorej už nenadobudla vedomie," povedal pre The Guardian Pilcherovej syn Robin, ktorý je sám románopiscom.



Medzi Pilcherovej najznámejšie diela patrí román Hľadači mušlí (The Shell Seekers) z roku 1988. Po celom svete sa ho odvtedy predalo viac ako päť miliónov výtlačkov; kniha bola preložená do zhruba 15 jazykov.



Rosamunde Pilcherová od začiatku svojej spisovateľskej kariéry v roku 1949 napísala 28 romantických románov, ktoré sa tešili obľube najmä u žien, ako aj početné poviedky. Aktívnu kariéru ukončila v roku 2000, keď vydala posledný román Zimný slnovrat. Jej príbehy sa často odohrávali v idylických krajinách Škótska alebo anglického Cornwallu.



Britská kráľovná Alžbeta II. jej v roku 2002 udelila Rád britského impéria.