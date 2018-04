Vo veku 92 rokov zomrela bývalá prvá dáma USA Barbara Bushová

Už nejaký čas sa necítila dobre a odmietala ďalšiu liečbu. Svoje posledné dni života chcela stráviť v upokojujúcom prostredí s rodinou.

Washington 18. apríla (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrela bývalá prvá dáma USA a aktivistka za gramotnosť Barbara Bushová. V stredu o tom informovala britská spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na hovorcu rodiny Jima McGratha.



Bushová, manželka 41. prezidenta Georgea H.W. Busha (93), zomrela v utorok, spresnil hovorca.



Už nejaký čas sa necítila dobre a odmietala ďalšiu liečbu. Svoje posledné dni života chcela stráviť v "upokojujúcom prostredí" s rodinou.



Bielovlasá pani Bushová bola jednou z iba dvoch prvých dám USA, ktoré sa stali zároveň aj matkou prezidenta. Ďalšou bola Abigail Adamsová, manželka Johna Adamsa a matka Johna Quincyho Adamsa, napísala agentúra AP.



Bushovej syn George W. Bush bol zvolený za prezidenta v roku 2000 a v úrade strávil dve funkčné obdobia, ako 43. prezident USA.



Exprezident George W. Bush: Naša matka bola žena, ako žiadna iná

Jej syn a exprezident Bush vo vyhlásení uviedol, že on a celá rodina sú zarmútení smrťou matky. Dodal: "Duše členov našej rodiny sú pokojné, lebo vieme, že taká bola aj jej duša."



Syn ďalej napísal: "Moja matka bola úžasná prvá dáma a žena, ako žiadna iná. Priniesla svetlo, lásku a gramotnosť miliónom ľudí." A pokračoval: "Naša matka v nás udržiavala činorodosť a rozosmievala nás až do úplného konca."



Vďaka priamosti a správaniu bez pretvárky bola Bushová v čase vládnutia svojho manžela ešte populárnejšia než on. Do upätého Washingtonu priniesla babičkovský štýl - často sa objavovala so svojím typickým tesným náhrdelníkom z falošných perál a svoje šediny a vrásky vôbec neskrývala. Ukazovala tak, že nie je ani trochu márnomyseľná.



Za Georgea H.W. Busha sa vydala 6. januára 1945. Mali spolu šesť detí a boli manželmi dlhšie, než akýkoľvek iný prezidentský pár v amerických dejinách. Svojho muža nazývala "môj hrdina".



"Mala som najlepšie zamestnanie v Amerike," napísala Bushová v pamätiach z roku 1994, keď opisovala obdobie v Bielom dome. "Každý jeden deň bol zaujímavý, prínosný a niekedy jednoducho len zábavný," uviedla v knihe.



Bushová bola známa ostrým jazykom, čo potvrdila aj jej nevesta Laura - manželka Georgea W. Busha.



Pani Bushová vychovala päť detí: Georgea W., Jeba, Neila, Marvina a dcéru Dorothy. Šieste dieťa, trojročná dcéra Robin, zomrela na leukémiu v roku 1953.



Smútia Trumpovci, Clintonovci aj dcéry Lyndona Johnsona

Prezident USA Donald Trump a prvá dáma Melania Trumpová vzdali hold Barbare Bushovej, ktorá v utorok zomrela vo veku 92 rokov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Biely dom v stredu vo vyhlásení zverejnenom na prezidentovom účte na Twitteri uviedol, že Trumpovci sa "pripájajú k celému národu, ktorý oslavuje Barbaru Bushovú".



Vo vyhlásení Trumpovci vyzdvihli bývalú prvú dámu, manželku 41. prezidenta Georgea H.W. Busha, ako "zástankyňu americkej rodiny". Dodali, že "bude dlho v pamäti ľudí za svoju neoblomnú oddanosť krajine a rodine, keďže obom slúžila neochvejne a neomylne".



Trumpovci vyzdvihli pani Bushovú aj za to, že "chápala, aká dôležitá je gramotnosť, teda základná rodinná hodnota, ktorú treba pestovať a chrániť".



V samostatnom vyhlásení Melania Trumpová vyjadrila "úprimnú sústrasť" rodine Bushovcov a dodala, že sa za nich všetkých "modlí".



Bývalý americký prezident Bill Clinton a niekdajšia ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová označili bývalú prvú dámu Barbaru Bushovú za pozoruhodnú ženu, ktorá mala "guráž a pôvab, rozum a krásu".



Clintonovci vo vyhlásení, vydanom krátko po oznámení o úmrtí Bushovej, napísali, že "dravo a húževnato podporovala svoju rodinu a priateľov, svoju vlasť a riešenia" problémov, o ktoré sa zaujímala.



Clinton uviedol: "Barbara Bushová nám ukázala, ako vyzerá poctivý, energický, plnohodnotný život. Hillary a ja žialime nad jej smrťou a žehnáme jej pamiatke."



Clinton porazil jej manžela Georgea H.W. Busha v prezidentských voľbách v roku 1992.



K úmrtiu bývalej prvej dámy sa vyjadrila aj dcéra exprezidenta Lyndona Johnsona (v úrade v rokoch 1963-1969), Lynda Johnsonová Robbová. Uviedla, že keď myslí na Barbaru Bushovú, usmieva sa. Podľa jej vyhlásenia Bushovej úprimnosť bola vždy osviežujúca a jej pôvab nekonečný.



Robbová ďalej napísala, že Bushovej láska k rodine "nikdy nezakolísala a vždy bola pravou vlastenkou". Robbová dodala, že jej rodina bola šťastná, že Bushovú poznala, a "vždy jej bude vďačná za službu pre našu vlasť".



Robbovej sestra, Lucy Bainesová Johnsonová, opísala Bushovú ako inteligentnú matku oddanú rodine a krajine a tiež ako ženu, ktorá bola "duchaplná, múdra, čestná, charakterná, nohami na zemi".



Bola pre nás všetkých majákom, svet je bez Barbary Bushovej chudobnejším miestom, dodala Bainesová Johnsonová.