Zomrela E. Hawleyová, ktorá viedla evidenciu expedícií v Himalájach

Káthmandu 26. januára (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrela v piatok v nepálskom Káthmandu americká novinárka Elizabeth Hawleyová, ktorá od 60. rokov viedla databázu expedícií do Himalájí obsahujúcu záznamy o 9500 výstupoch na 455 nepálskych štítov a o vyše 70.000 horolezcoch. Angažovala sa aj v dobročinnej nadácii založenej Edmundom Hillarym na pomoc obyvateľstvu himalájskeho regiónu. Informovala o tom agentúra DPA.



Hawleyová mala medzi horolezcami prezývku Sherlock Holmes. Hovorí sa o nej, že bola schopná odhaliť akúkoľvek nezrovnalosť vo vyhláseniach horolezcov tvrdiacich, že na svojej expedícii dosiahli nový rekord. Pokiaľ ide o znalosti o himalájskych štítoch, bola v horolezeckých kruhoch považovaná za veľkú autoritu, aj keď ona sama túry po horách nepodnikala.



Jej pracovná metóda spočívala v tom, že počas horolezeckej sezóny v Himalájach spovedala horolezcov pred odchodom na výpravu i po návrate z hôr. Odpovedať na Hawleyovej otázky bolo pre mnohých horolezcov rovnako ťažké, akoby mali daný štít zdolať druhýkrát. Takto získané výpovede horolezcov potom Hawleyová zapracovala do svojej Himalayan Database.



Elizabeth Hawleyová pricestovala do Nepálu v roku 1959 a pracovala tam ako spravodajkyňa agentúry Reuters.



V roku 2014 po nej Nepál pomenoval štít vysoký 6182 metrov. Peak Hawley sa nachádza v severozápadnej časti Himalájí.