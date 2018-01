Zomrela gospelová hviezda Edwin Hawkins, známy hitom Oh Happy Day

Držiteľ viacerých hudobných cien Grammy trpel na rakovinu pankreasu a zomrel v pondelok vo svojom dome v Kalifornii, informoval jeho hovorca.

New York 16. januára (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrela hviezda americkej gospelovej hudby Edwin Hawkins, známy predovšetkým hitom Oh Happy Day z roku 1969. Držiteľ viacerých hudobných cien Grammy trpel na rakovinu pankreasu a zomrel v pondelok vo svojom dome v Kalifornii, informoval jeho hovorca.



Hawkins sa považuje za priekopníka mestského štýlu gospelovej hudby, keď spájal gospelové hymny so svetským zvukom, uviedla v utorok spravodajská stanica BBC.



Pochádzal z hudobníckej rodiny - otec hral na havajskú gitaru, matka bola klaviristka. Postupne sa stal skladateľom, keybordistom, aranžérom a zbormajstrom v kostole. Koncom 60. rokov spoluzakladal Northern California State Youth Choir a na ich prvom albume, ktorý bol zmesou gospelu a rhythm and bluesu, zaranžoval hymnu z 18. storočia Oh Happy Day. Vyšla tiež ako singel od kapely Edwin Hawkins Singers - predalo sa ho sedem miliónov kusov a mladému hudobníkovi zmenil život.



Skladba získala Grammy a naspievali ju mnohí slávni speváci od Arethy Franklinovej až po Elvisa Presleyho. Exbeatla Georgea Harrisona inšpirovala podľa jeho vlastných slov k napísaniu megahitu My Sweet Lord.