Zomrela najstaršia československá vojnová veteránka Anděla Haida

Londýn/Praha 8. apríla (TASR) - V Anglicku zomrela v sobotu vo veku 104 rokov československá vojnová veteránka Anděla Haida (rodená Beníčková). Počas druhej svetovej vojny pôsobila ako vodička v ženských pomocných leteckých zboroch (WAAF) britského Kráľovského letectva (RAF). Informovala o tom v nedeľu na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT24.



Anděla Haida dostala v roku 2007 v Londýne z rúk českého prezidenta Miloša Zemana štátne vyznamenanie Českej republiky Medaile Za hrdinství. Vlani v októbri oslávila 104. narodeniny a do svojej smrti bola najstaršiu žijúcou československou vojnovou veteránkou.



Anděla Beníčková sa narodila 8. októbra 1913 v obci Bánov v okrese Uherské Hradiště. Na Silvestra roku 1942 vstúpila ako dobrovoľníčka do Women's Auxiliary Air Force (WAAF). Absolvovala základný výcvik a stala sa vodičkou. Po roku ju zo zdravotných dôvodov prepustili zo služby do civilu.



V Spojenom kráľovstve zostala aj po vojne. Žila tam so svojím manželom, bývalým talianskym legionárom.