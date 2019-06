Zomrela najstaršia Francúzka, ktorá prežila Auschwitz

Henriette Cohenová sa narodila v auguste 1917 v meste Marseille. Neďaleko tohto mesta, ktoré bolo vtedy okupované Nemeckom, ju v máji 1944 zatkli agenti nacistickej tajnej polície Gestapo.

Paríž 28. júna (TASR) - Vo veku 101 rokov zomrela najstaršia Francúzka, ktorá prežila pobyt v nacistickom vyhladzovacom tábore Auschwitz. Oznámila to v piatok kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.



Šéf Elyzejského paláca označil zosnulú Henriette Cohenovú, ktorá zomrela v pondelok 24. júna, za "statočnú, silnú, ušľachtilú a odhodlanú ženu", napísala agentúra DPA.



Henriette Cohenová sa narodila v auguste 1917 v meste Marseille. Neďaleko tohto mesta, ktoré bolo vtedy okupované Nemeckom, ju v máji 1944 zatkli agenti nacistickej tajnej polície Gestapo.



Spolu s ňou bola odvlečená aj jej svokra. Tá krátko nato zahynula v plynovej komore v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau, ktorý nemeckí nacisti vybudovali na okupovanom území Poľska.



Cohenovej sa napokon podarilo Auschwitz prežiť. Keď sa v januári 1945 vrátila do Francúzska, vážila len 35 kilogramov. Opäť sa stretla so svojím manželom a dvoma malými dcérami, ktorí sa vyhli zatknutiu a po zvyšok vojny sa ukrývali u miestnych sedliakov.



Dlhé roky nebola Cohenová ochotná o svojich zážitkoch vôbec rozprávať, rovnako ako mnohí ďalší pamätníci holokaustu.



"Napokon, po 40 rokoch mlčania, našla v sebe silu svedčiť a hovoriť veľmi mladým ľuďom o zverstvách páchaných v táboroch. Aby — ako hovorievala — nemohol nikto popierať holokaust," uvádza sa v piatkovom vyhlásení Elyzejského paláca.



Podľa historikov v táborovom komplexe Auschwitz-Birkenau zahynulo v období druhej svetovej vojny od 1,1 do 1,5 milióna ľudí. Väčšina obetí bola židovského pôvodu.