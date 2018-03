Zomrela tínedžerka, ktorú postrelil spolužiak v Marylande

Tínedžerku postrelil v utorok na strednej škole v Great Mills 17-ročný Austin Rollins. K streľbe došlo krátko pred začiatkom utorkového vyučovania.

Washington 23. marca (TASR) - Tínedžerka, ktorú postrelil spolužiak, keď na strednej škole v meste Great Mills v americkom štáte Maryland spustil v utorok paľbu, podľahla zraneniam. Informovali o tom v piatok úrady.



Úrad šerifa okresu St. Mary's County oznámil, že Jaelynn Willeyová zomrela vo štvrtok o 23.34 h miestneho času. V ten večer už skôr jej rodina uviedla, že ju nechajú odpojiť od prístrojov na podporu života v Zdravotníckom centre princa Georgea na Marylandskej univerzite. Melissa Willeyová povedala vo štvrtok večer novinárom, že jej dcéra je mozgovo mŕtva a už "v nej nezostal žiadny život".



Matka, s bábätkom v náručí, vyhlásila: "V utorok... sa naše životy úplne a navždy zmenili. Mojej dcére ublížil chlapec, ktorý ju postrelil do hlavy a vzal nám z našich životov všetko."



Tínedžerku postrelil v utorok na strednej škole v Great Mills 17-ročný Austin Rollins. K streľbe došlo krátko pred začiatkom utorkového vyučovania.



Rollins po streľbe na Willeyovú zahynul. Ochrankár školy prišiel na miesto incidentu do minúty a vystrelil na Rollinsa náboj. Avšak stále nie je jasné, či Rollinsa zabila guľka ochrankára, alebo si sám vzal život.



Rollins a dievča mali spolu vzťah, ktorý sa nedávno skončil, informoval úrad šerifa okresu St. Mary's County.



"Všetko naznačuje, že streľba nebola náhodným násilným činom," napísala polícia vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.



Willeyová bola po streľbe v nemocnici v kritickom stave. Na internete sa rozbehla finančná zbierka pre rodinu a vyzbieralo sa vyše 77.000 dolárov.



Jaelynn bola jednou z deviatich súrodencov a členkou plaveckého tímu, povedala jej matka.



Štrnásťročného chlapca, ktorého páchateľ počas incidentu postrelil do stehna, prepustili v stredu z nemocnice. Jeho matka Kimberly Dennisová vo štvrtok v e-maile napísala agentúre AP, že jej rodina je "nekonečne vďačná", že Desmond Barnes je "živý, darí sa mu dobre a psychicky sa drží".



Streľba nastala len čosi vyše mesiaca po tragédii na Strednej škole Marjory Stonemanovej-Douglasovej v Parklande na Floride, kde páchateľ zastrelil 17 ľudí.