Zosadeného sudánskeho prezidenta Bašíra priviezli z väznice na výsluch

Bývalý prezident je vo väzbe v hlavnom meste Chartúm od 11. apríla, keď ho počas verejných protestov proti jeho dlhoročnej vláde zosadila sudánska armáda.

Chartúm 17. júna (TASR) - Zosadený sudánsky prezident Umar Bašír sa v nedeľu objavil po prvý raz od svojho zatknutia na verejnosti, keď ho priviezli na prokuratúru na výsluch ohľadom podozrení z korupcie. Uviedla to agentúra AP.



Agentúra AP píše, že Bašír, ktorý vládol v krajine 30 rokov, opustil brány väzenia v Chartúme prvýkrát. Panarabská televízia al-Arabíja odvysielala zábery, na ktorých exprezidenta, odetého v tradičnom bielom rúchu a turbane, vedú do terénneho vozidla Toyota Land Cruiser.



Podľa agentúry AP sa na výsluchu zúčastnili aj Bašírovi právnici a po jeho ukončení ho previezli späť do väznice.



Umar Bašír čelí stíhaniu pre podozrenie z prania špinavých peňazí a nezákonného vlastníctva veľkého množstva zahraničnej meny. Vyšetrovanie sa začalo po prehliadke, ktorú v Bašírovom dome vykonali príslušníci vojenskej spravodajskej služby. V exprezidentovej rezidencii našli kufre plné peňazí. Dovedna v nich bolo vyše 351.000 dolárov, šesť miliónov eur a päť miliónov sudánskych libier.



V Chartúme naďalej pokračujú protesty, ktorých účastníci požadujú, aby dočasná vojenská rada "okamžite" odovzdala moc civilnej vláde. Demonštranti sa obávajú, že si junta ponechá moc natrvalo, alebo že za Bašírovho nástupcu určí niekoho z armádnych kruhov.