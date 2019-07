SMUTNÉ VÝROČIE: Pred piatimi rokmi zostrelili let MH17

Zákazníci píšu odkaz pre obete letu MH17, v obchodnom dome 23. júla 2014 v malajzijskom Petaling Jaya, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Ľudia počas spomienkového pochodu za obete letu MH17, 23. júla 2014 v Amsterdame, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Austrálski, malajzijskí a holandskí vyšetrovatelia prehľadávajú trosky lietadla Boeing 777 letu MH17 pri dedine Rozsypne v Doneckom regióne na východe Ukrajiny 5. augusta 2014, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Austrálsky premiér Tony Abbott s manželkou Margaret (vľavo) počas smútočného zhromaždenia za obete letu MH17 malajzijských aerolínii pred austrálskym parlamentom v Canberre 17. júla 2015, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Muži prichádzajú položiť kvety pred holandské veľvyslanectvo v ukrajinskom Kyjeve pri príležitosti 1. výročia katastrofy letu MH17 malajzijskych aerolínii 17. júla 2015, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Pohľad na časť zrekonštruovaného lietadla malajzijskej leteckej spoločnosti Malaysia Airline, let MH17 pred začiatkom zverejnenia správy Holandskej rady pre bezpečnosť o príčinách havárie boeingu na Ukrajine, 13. októbra 2015 v holandskom meste Gilze-Rijen, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Pohľad na časť zrekonštruovaného lietadla malajzijskej leteckej spoločnosti Malaysia Airline, let MH17 pred začiatkom zverejnenia správy Holandskej rady pre bezpečnosť o príčinách havárie boeingu na Ukrajine, 13. októbra 2015 v holandskom meste Gilze-Rijen, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Muž kladie kvety pred holandským veľvyslanectvom v Kyjeve 17. júla 2015 na pamiatku obetí pri príležitosti prvého výročia tragického zostrelenia malajzijského letu MH17 nad Ukrajinou, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Zákazníčka sa fotografuje vedľa odkazov pre obete letu MH17, v obchodnom dome 23. júla 2014 v malajzijskom Petaling Jaya, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Zostrelenie letu MH17: EÚ vyzvala Rusko na prevzatie zodpovednosti

V Donecku sa konalo zhromaždenie na pamiatku obetí letu MH17

Amsterdam/Kuala Lumpur/Kyjev/Moskva 17. júla (TASR) - Pred piatimi rokmi, 17. júla 2014, bolo pri obci Hrabove v Doneckej oblasti neďaleko ukrajinsko-ruských štátnych hraníc zostrelené civilné dopravné lietadlo Boeing 777 leteckej spoločnosti Malaysia Airlines, letiace na linke Amsterdam - Kuala Lumpur, let MH17. Pri tejto príležitosti ponúkame chronológiu vývoja udalostí súvisiacich s jeho zostrelením.Poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko povedal, že na východe Ukrajiny zostrelili separatisti malajzijské dopravné lietadlo. Podľa neho stroj letel vo výške 10.000 metrov, keď ho zasiahla strela z raketového systému Buk. Na palube lietadla Boeing-777, ktoré letelo z Amsterdamu do Kuala Lumpuru, bolo 298 ľudí; popri dospelých pasažieroch a členov posádky aj detí. Stroj bol zostrelený pri obci Hrabove v Doneckej oblasti neďaleko ukrajinsko-ruských hraníc.Ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk nariadil vyšetrovanie "leteckej katastrofy" letu MH17 na východe krajiny.Líder proruských separatistov Alexandr Borodaj však zo zostrelenia lietadla obvinil ukrajinskú armádu.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že na palube lietadla linky MH17 bol aj jej hovorca Glenn Thomas (49). Cestoval do Melbourne, kde sa mal zúčastniť na 20. medzinárodnej konferencii o AIDS.Na palube letu MH17 bolo 283 cestujúcich a 15 členov posádky. Išlo o 193 Holanďanov, 43 Malajzijčanov, 27 Austrálčanov, 12 z Indonézie, desať z Británie, štyria Belgičania, štyria Nemci, traja Filipínčania a po jednom z Kanady a Nového Zélandu.Rusko vyzvalo, aby vyšetrovanie zostrelenia letu MH17 viedlo "medzinárodné spoločenstvo", nie Ukrajina.Čierne skrinky odovzdali povstalci malajzijským úradom.Malajzijské úrady odovzdali na letisku v Kyjeve čierne skrinky z lietadla linky MH17 zástupcom Holandska. Zapisovače letových údajov a hlasu v kokpite našli proruskí separatisti v troskách lietadla.Holandský úrad pre bezpečnosť (OVV) oznámil, že prevzal vedenie medzinárodného vyšetrovania leteckej katastrofy MH17.Malajzijský premiér Najib Razak oznámil, že so separatistami na Ukrajine bola dosiahnutá dohoda, aby na miesto dopadu MH17 pustili medzinárodnú komisiu a umožnili vyšetrovateľom určiť príčinu pádu lietadla. Kancelária malajzijského premiéra uviedla, že dohoda s vodcom separatistov Alexandrom Borodajom mala "zaručiť ochranu medzinárodným vyšetrovateľom havárií a katastrof", aby mohli vyzdvihnúť z trosiek ľudské pozostatky a stanoviť príčinu havárie.Ukrajinský parlament na mimoriadnom zasadaní ratifikoval ukrajinsko-holandskú dohodu o medzinárodnej misii na zabezpečenie miesta havárie lietadla linky MH17. Obe krajiny dohodu podpísali 28. júla.Holandsko vyčlenilo na vyšetrovanie havárie 840 policajtov a vyšetrovateľov.Malajzijská vláda vyhlásila 22. august za deň štátneho smútku za obeťami leteckého nešťastia MH17.Zo zverejnenej predbežnej správy Holandskej bezpečnostnej rady (OVV) vyplynulo, že malajzijské lietadlo sa na Ukrajine zrútilo po tom, čo sa rozlomilo vo vzduchu - pravdepodobne po zásahuHolandská vláda v Haagu informovala, že štyria holandskí experti a ukrajinské záchranné služby začali na východe Ukrajiny zhromažďovať osobný majetok obetí vrátane pasov, batožiny, šperkov a detských hračiek.Holandsko v rámci celoštátneho ceremoniálu vzdalo hold pamiatke obetiam havárie letu MH17. Vlajky boli spustené na pol žrde v celej krajine a aj na holandských diplomatických misiách na celom svete. V Amsterdame sa na smútočnom obrade zišlo okolo 1600 príbuzných a blízkych priateľov obetí letu MH17.Po identifikovaní takmer všetkých obetí letu MH17 sa úsilie holandských vyšetrovateľov zameralo na hľadanie vinníkov tragédie.Do Holandska sa podarilo doviezť značnú časť trosiek zostreleného stroja, ktoré sa následne stali predmetom skúmania leteckých odborníkov.Medzinárodní vyšetrovatelia skončili práce na mieste zrútenia dopravného lietadla. Tridsiati experti z Holandska, Austrálie a Malajzie podľa vedúceho vyšetrovacej misie Pietera-Jaapa Aalbersberga miesto dopadu preskúmali naposledy.Krajiny postihnuté tragédiou letu MH17 sa obrátili na Bezpečnostnú radu OSN (BR OSN), aby vytvorila nezávislý medzinárodný trestný tribunál, ktorý by spĺňal najvyššie medzinárodné štandardy a vyšetril príčiny zostrelenia lietadla spoločnosti Malaysia Airlines.Holandskí vyšetrovatelia tragédie letu MH17 naznačili, že dôkazy zostrelenia lietadla ukazovali na proruských povstalcov na Ukrajine.Rusko vetovalo návrh rezolúcie BR OSN na vytvorenie medzinárodného trestného tribunálu pre vojnové zločiny, ktorý by stíhal osoby zodpovedné za zostrelenie lietadla nad Ukrajinou. Jedenásť krajín v 15-člennej BR OSN hlasovalo za návrh rezolúcie zo spoločnej dielne Austrálie, Malajzie, Holandska a Ukrajiny, tri štáty - Angola, Čína a Venezuela - sa zdržali hlasovania. Rusko dokument ako jediné odmietlo.Holandskí prokurátori zo spoločného medzinárodného trestného vyšetrovania havárie konštatovali, že niektoré z trosiek nájdených na mieste havárie letu MH17 mohli pochádzať z raketového systému BUK ruskej výroby. Holandská prokuratúra uviedla, že fragmenty, pochádzajúce z raketového systému zem-vzduch typu BUK, mala v rukách holandská bezpečnostná rada, ktorá viedla civilné vyšetrovanie havárie.Holandská bezpečnostná rada v Amsterdame oznámila, že odborníci z leteckého priemyslu zrekonštruovali časť trupu boeingu. Pri rekonštrukcii boli použité trosky lietadla spoločnosti Malaysia Airlines, ktoré do Holandska previezli z východnej Ukrajiny.Ruská štátna spoločnosť na výrobu rakiet Almaz-Antej v Moskve informovala, že jej vlastné vyšetrovanie kauzy letu MH17 protirečilo záverom holandských vyšetrovateľov. Generálny riaditeľ koncernu Jan Novikov hovoril o výsledkoch ďalšej vlastnej analýzy tragédie - Almaz-Antej totiž podobnú predložil aj v júli. Z oboch simulácií a analýz ich výsledkov vyplynulo, že pri zásahu lietadla raketou submunícia zasiahla celý trup lietadla: od kabíny pilota po chvost, pričom nie zvonku, ale znútra.Príčinou zostrelenia letu MH17 bola raketa zem-vzduch typu Buk - to bol výsledok záverečnej správy Holandskej rady pre bezpečnosť (OVV), ktorá vyšetrovala príčiny zostrelenia lietadla.Správu predstavili na vojenskom letisku v Gilze-Rijen na juhu Holandska. "povedal predseda OVV Tjibbe Joustra. Podľa neho vyšetrovanie dokázalo, že stroj bol zasiahnutý hlavicou 9N314M, vystrelenou protilietadlovým systémom Buk. Ďalšie fragmenty v kokpite, ako hliník a sklo, ukázali, že lietadlo bolo prederavené z vonkajšej strany.- Experti OVV identifikovali vo svojej správe z vyšetrovania oblasť s rozlohou približne 320 štvorcových kilometrov ležiacu na východe Ukrajiny. Z uvedenej oblasti mala byť vystrelená raketa systému Buk, ktorá zasiahla a zničila lietadlo. Celú oblasť, ktorú OVV identifikovala, ovládali v čase zostrelenia lietadla proruskí separatisti.Civilnú žalobu za nedbalosť a porušenie zmluvy proti národnej leteckej spoločnosti Malajzie podali na súde v hlavnom meste Kuala Lumpur príbuzní členov posádky letu MH17. Podľa príbuzných letecká spoločnosť "z nedbalosti vyslala a uskutočnila let nad oblasťou známou tým, že tam prebieha ozbrojený konflikt".Holandskom vedený Spoločný vyšetrovací tím (JIT) uviedol, že let MH17 zasiahla raketa vypálená z mobilného protilietadlového systému Buk, ktorý bol dopravený z Ruska. Systém Buk neskôr previezli späť do Ruska.JIT pri vyšetrovaní dospel k záveru, že malajzijský stroj bol nad územím Ukrajiny zostrelený zo zeme raketou 9M38 vypálenou zo systému Buk. Holandský prokurátor Fred Westerbeke spresnil, že vyšetrovatelia predtým ako príčinu pádu lietadla vylúčili dva možné scenáre: nešťastnú náhodu a teroristický útok vnútri lietadla. Neskôr vylúčili aj tézu o likvidácii stroja iným lietadlom.Ruské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo zo "zaujatosti" a "politickej motivácie" medzinárodný tím pod vedením Holandska, ktorý zverejnil závery svojho vyšetrovania okolností zrútenia lietadla MH17.Príbuzní obetí letu MH17 demonštrovali pred ruským veľvyslanectvom v Haagu proti pokusom Moskvy blokovať vyšetrovanie katastrofy.Páchatelia, ktorí zostrelili dopravné lietadlo linky MH17 a zabili všetkých cestujúcich, by mohli byť súdení v neprítomnosti, vyhlásila v Sydney austrálska ministerka zahraničných vecí Julie Bishopová.Z analýzy videosnímok vyplynulo, že raketa Buk, ktorá zostrelila lietadlo MH17, pochádzala z armádnej jednotky v Rusku. Wilbert Paulissen z holandskej polície v Bunniku uviedol, že raketa bola z ruskej 53. brigády protivzdušnej obrany so základňou v meste Kursk.Hranicu s Ukrajinou neprekročil nikdy žiadny raketový systém protivzdušnej obrany ruskej armády, oznámilo v Moskve ruské ministerstvo obrany v reakcii na správu JIT, podľa ktorej lietadlo letu MH17 zostrelila raketa Buk z armádnej jednotky v Rusku.Holandsko a Austrália oficiálne obvinili Rusko zo zodpovednosti za zostrelenie letu MH17 a podniknú voči Moskve právne kroky. Obvinenie vzniesla austrálska ministerka zahraničných vecí Julie Bishopová v Canberre spoločne s holandskou vládou v Amsterdame.Kremeľ odmietol obvinenia z akejkoľvek účasti Ruska na zostrelení letu MH17. K situácii sa v Moskve vyjadril hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa jeho slov Rusko nebolo plnohodnotným účastníkom holandského vyšetrovania incidentu, preto nemôže dôverovať jeho záverom.Austrália a Holandsko vyhlásili, že rokovali s Ruskom o prebiehajúcom vyšetrovaní zostrelenia lietadla letu MH17. Austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová a jej holandský náprotivok Stef Bok v Sydney vyhlásili, že po tom, ako sa v marci začali trilaterálne stretnutia s Ruskom, nastal posun v pátraní po zodpovedných.Spoločný vyšetrovací tím (JIT) v Nieuwegeine vyjadril presvedčenie, že Rusko malo všetky informácie o okolnostiach pádu lietadla typu Boeing v Doneckej oblasti, ale odmietalo pomôcť pri vyšetrovaní. Holandský prokurátor Fred Westerbeke priznal, že vyšetrovatelia stále nepoznajú všetky okolnosti, pričom práve v tejto veci narážajú na neochotu Ruska spolupracovať.JIT oznámil, že podozrivými v kauze sú občania Ruska Igor Girkin, Sergej Dubinskij, Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko. Holandská prokuratúra požiadala o ich zatknutie. Ich vydanie nežiadala, pretože je v rozpore s právnymi predpismi Ukrajiny a Ruska.Na obe krajiny sa však holandská prokuratúra obracia so žiadosťou, aby podozrivých vypočuli. Súdny proces v tejto kauze sa začne 9. marca 2020 v Holandsku.Za "nepodložené" označila Moskva obvinenia JIT na adresu troch Rusov a Ukrajinca v súvislosti so zostrelením MH17.Malajzijský premiér Mahathir Mohamad v metropole Kuala Lumpur kritizoval JIT za jeho rozhodnutie vzniesť voči trom Rusom a jednému Ukrajincovi obvinenie z vraždy v súvislosti so zostrelením MH17.uviedol premiér. Malajzia chcedodal.Päť rokov po zostrelení malajzijského dopravného lietadla nad oblasťou bojov na východnej Ukrajine vyzvala Európska únia Rusko, aby prevzalo zodpovednosť za tragédiu. EÚ plne dôveruje práci vyšetrovacej komisie v Holandsku, uvádza sa v stanovisku, ktoré v stredu zverejnilo zastupiteľstvo Únie v Moskve. Pri tragédii zo 17. júla 2014 zahynulo všetkých 298 ľudí na palube, pripomína agentúra DPA.Rusko dosiaľ odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zostrelenie letu MH17. V júni vyšetrovacia komisia v Holandsku uviedla mená štyroch podozrivých, ktorí mali byť zodpovední za zostrelenie.Podľa vyšetrovateľov zostrelili lietadlo smerujúce z Amsterdamu do Kuala Lumpuru separatisti v oblasti bojov v Donbase na východe Ukrajiny. Na lietadlo mali vystreliť strelu ruským raketovým systémom BUK.Krvavý konflikt medzi ukrajinskými vládnymi jednotkami a separatistami podporovanými z Ruska tým podľa DPA získal medzinárodnú dimenziu. Pri konflikte doposiaľ zahynulo okolo 13.000 ľudí, vyplýva z údajov OSN.Európska únia uistila o svojej podpore pre snahy dosiahnuť spravodlivosť v záujme obetí a pozostalých. Súčasne vyzvala Rusko, aby spolupracovalo s vyšetrovateľmi. Súdny proces v kauze by sa mal začať v Holandsku v marci 2020. O vydanie podozrivých vyšetrovatelia nežiadajú, pretože by to neumožňovala legislatíva Ruska a Ukrajiny.Smútočné zhromaždenie na pamiatku 298 cestujúcich a členov posádky lietadla spoločnosti Malaysia Airlines, ktoré sa zrútilo pred piatimi rokmi počas letu nad východom Ukrajiny, konalo sa v stredu v Donecku - metropole samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR).Informovala o tom agentúra RIA Novosti s tým, že na zhromaždení sa zúčastnilo približne 500 ľudí vrátane lídra DĽR Denisa Pušilina.Pušilin vo svojom príhovore vyhlásil, že katastrofa súvisiaca s letom MH17 a lietadlom Boeing-777", ale šlo "". Uviedol, že Ukrajina sa uplynulých päť rokov snaží zvaliť vinu za tragédiu na hnutie odporu na východe Ukrajiny a na Rusko. Obvinil Ukrajinu z klamstiev a falšovania faktov a zdôraznil, žeOdpočet svojho vyšetrovania pri príležitosti piateho výročia tragédie zverejnila v stredu aj ukrajinská tajná služba SBU.Zistila napríklad, že do prepravy raketového systému BUK - ktorým bol podľa vyšetrovateľov zostrelený Boeing-777 - z Ruska do Donbasu a späť bolo zapojených viac ako 150 ľudí.SBU tiež spoločnému medzinárodnému vyšetrovaciemu tímu odovzdala "uvádza sa v stanovisku zverejnenom tlačovou agentúrou UNIAN.Vo vyhlásení sa zároveň konštatuje, že v súčasnosti už vyšetrovanie "určilo presný čas a trasu, po ktorej bol ilegálne premiestnený samohybný palebný systém protilietadlového raketového systému BUK z územia Ruskej federácie na Ukrajinu.Rusko dosiaľ odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zostrelenie letu MH17. V júni vyšetrovacia komisia v Holandsku uviedla mená štyroch podozrivých, ktorí mali byť zodpovední za zostrelenie. Súdny proces s nimi by sa mal začať 9. marca 2020 v Holandsku. O vydanie podozrivých vyšetrovatelia nežiadajú, pretože by to neumožňovala legislatíva Ruska a Ukrajiny, ktorých sú podozriví občanmi.Desať rodín, ktorých príbuzní pri havárii malajzijského lietadla zahynuli, vyzvali listom ruské úrady vrátane najvyšších, aby začali spolupracovať s medzinárodným vyšetrovaním, prevzali zodpovednosť za haváriu letu MH17 a prestali klásť odpor a ". S odvolaním sa na spravodajský server RBK-Ukraina o tom informoval denník Novaja gazeta.Túto výzvu podpísalo šesť rodín z Austrálie, tri z Malajzie a jedna z Nového Zélandu.Prevziať zodpovednosť za tragédiu spred piatich rokov vyzvala v stredu Rusko aj Európska únia.