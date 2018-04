Zosuv lavíny si v Taliansku vyžiadal dva životy

Podľa rovnakých zdrojov sa na záchrannej akcii zúčastnili štyri desiatky osôb, posádky dvoch vrtuľníkov, aj psovodi.

Rím/Aosta 7. apríla (TASR) - Zosuv lavíny na svahu končiara Col Chamole v severotalianskom regióne Valle d’Aosta si v sobotu vyžiadal životy dvoch turistov. Ďalšie dve osoby vyviazli so zraneniami.



Vyplýva to z informácií talianskych médií a rakúskej tlačovej agentúry APA.



Podľa rovnakých zdrojov sa na záchrannej akcii zúčastnili štyri desiatky osôb, posádky dvoch vrtuľníkov, aj psovodi so svojimi špeciálne vycvičenými pomocníkmi.



V dôsledku aktuálne vysokých teplôt v oblasti je lavínové nebezpečenstvo v regióne Valle d’Aosta enormné.