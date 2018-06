Zradcovia, skandoval dav pred parlamentom v Skopje

K oficiálnej zmene názvu Macedónska by malo dôjsť až po plánovanom referende na jeseň tohto roka.

Skopje/Atény 14. júna (TASR) - Tisícky ľudí vyšli v stredu do ulíc macedónskeho hlavného mesta Skopje na protest proti kompromisu s Gréckom v dlhoročnom spore o oficiálny názov svojej krajiny. Informuje o tom agentúra DPA.



Demonštranti sa zhromaždili pred budovou parlamentu a vyčítali vláde zradu, uviedli macedónske médiá. Premiér Zoran Zaev sa so svojím gréckym partnerom Alexisom Tsiprasom tento týždeň dohodli, že nový oficiálny názov krajiny bude Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija).



"Máme len jedno meno - Macedónsko!" či "Zradcovia!" skandoval dav pred budovou parlamentu v Skopje. Protesty ohlásili aj v ostatných častiach krajiny.



Prezident Gjorge Ivanov však už v stredu vyhlásil, že dohodu nepodpíše. V takom prípade bude parlament o nej hlasovať druhýkrát a po jej schválení vstúpi do platnosti aj bez podpisu prezidenta.



Svoj odpor už vyjadrila aj macedónska i grécka opozícia. Macedónske médiá priniesli informáciu, že Zaev a Tsipras by mali dohodu podpísať v sobotu v macedónskom meste Prespa pri gréckych hraniciach.



K oficiálnej zmene názvu Macedónska by malo dôjsť až po plánovanom referende na jeseň tohto roka. Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Ak by sa tak nestalo, v krajine by sa mali uskutočniť predčasné parlamentné voľby, ktoré budú súčasne akýmsi druhom referenda.



Grécki odporcovia dohody plánujú demonštráciu v centre Atén v piatok, informuje agentúra AP. Konzervatívna opozičná strana Nová demokracia (Nea dimokratia) podľa miestnych médií požiada vo štvrtok alebo v piatok o hlasovanie o vyslovení nedôvery premiérovi Tsiprasovi. "Osemdesiat percent národa túto dohodu nechce," uviedla hovorkyňa strany Maria Spyrakiová pre DPA.



Panos Kammenos - grécky minister obrany a predseda pravicovej strany Nezávislí Gréci (Anexartiti Ellines), ktorá je súčasťou vládnej koalície v Aténach - už v utorok uviedol, že bude hlasovať proti kompromisnému novému názvu pre susedný štát Macedónsko.



V piatok má Tsipras o podrobnostiach dohody informovať parlament.